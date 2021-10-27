Елітне авто Infinity зареєстроване на матір Миколи. Сам він водійських прав ніколи не мав. Про це розповіли на брифінгу поліції.

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Наголосили, що після аварії хлопцю надали медичну допомогу. Наразі він не потребує госпіталізації.

Також правоохоронці зазначили, що неповнолітній – студент одного з харківських технікумів. Обоє його батьків, за словами поліцейських, живуть у Харкові.

Поліція зупиняла хлопця не вперше

Правоохоронці розповіли, що 18 вересня Миколу зупиняв екіпаж поліції. На нього склали 2 протоколи, їх розглядатиме суд.

До речі, стосовно стрілянини у 14 років – був вирок суду. Хлопця було засуджено за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Йому дали 2 роки позбавлення волі з умовним відбуванням покарання – 1 рік.

Зверніть увагу! Миколі невдовзі мають вручити підозру. У поліції розповідали, що запобіжний захід хлопцю планують обрати 28 жовтня. Слідство та прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.

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