Ганяв без посвідчення, авто належить матері: в поліції розповіли подробиці ДТП у Харкові

Неповнолітній, який спричинив смертельне ДТП у Харкові, наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Хлопця ще не допитували, але з'ясували, що він не був в алкогольному чи наркотичному сп'янінні.

Елітне авто Infinity зареєстроване на матір Миколи. Сам він водійських прав ніколи не мав. Про це розповіли на брифінгу поліції.

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Наголосили, що після аварії хлопцю надали медичну допомогу. Наразі він не потребує госпіталізації.

Також правоохоронці зазначили, що неповнолітній – студент одного з харківських технікумів. Обоє його батьків, за словами поліцейських, живуть у Харкові.

Поліція зупиняла хлопця не вперше

Правоохоронці розповіли, що 18 вересня Миколу зупиняв екіпаж поліції. На нього склали 2 протоколи, їх розглядатиме суд.

До речі, стосовно стрілянини у 14 років – був вирок суду. Хлопця було засуджено за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Йому дали 2 роки позбавлення волі з умовним відбуванням покарання – 1 рік.

Що відомо про ДТП у Харкові

У Харкові ввечері 26 жовтня Infinity пролетіла на червоне світло й врізалася в Chevrolet. Аварія сталась на перехресті вулиць Гагаріна й Одеської. Chevrolet вилетів на узбіччя й врізався у стовп. 58-річний водій авто загинув.

В елітній Infinity був 16-річний Микола, ще двоє 19-річних хлопців та неповнолітня дівчина.

Неповнолітній раніше хизувався у мережі швидкісною їздою за кермом, "пачками" грошей та автоматами в багажнику.

Ймовірному винуватцю загрожує до 8 років за ґратами.