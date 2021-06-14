Трагедія трапилася 13 червня. Про перебіг його лікування розповів директор департаменту зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко вже наступного дня.

Цей випадок У Харкові хлопець випав з кабінки канатної дороги та потрапив під колеса авто

Що відомо про стан потерпілого

  • Наразі юнак досі перебуває в непритомному стані.
  • Його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.
  • Медики діагностували множинні переломи та пошкодження.
  • Але поки не можуть обстежити за допомогою томографа.

Коротко про цю трагедію

Падіння було не єдиним, що трапилося з хлопцем. Після приземлення його переїхав мікроавтобус.

У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Також виявили переломи плеча та стегна.

Згодом ЗМІ повідомили, що цей випадок міг бути самогубством. Ймовірною причиною вважають поганий результат ЗНО, який випускник отримав.

У мережі згодом оприлюднили відео з моментом падіння хлопця. Ми його не додаємо з етичних міркувань, однак переглянути можна за цим посиланням. Не радимо це робити людям зі слабкими нервами (18+).