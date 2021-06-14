Трагедія трапилася 13 червня. Про перебіг його лікування розповів директор департаменту зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко вже наступного дня.
Цей випадок У Харкові хлопець випав з кабінки канатної дороги та потрапив під колеса авто
Що відомо про стан потерпілого
- Наразі юнак досі перебуває в непритомному стані.
- Його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.
- Медики діагностували множинні переломи та пошкодження.
- Але поки не можуть обстежити за допомогою томографа.
Коротко про цю трагедію
Падіння було не єдиним, що трапилося з хлопцем. Після приземлення його переїхав мікроавтобус.
У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Також виявили переломи плеча та стегна.
Згодом ЗМІ повідомили, що цей випадок міг бути самогубством. Ймовірною причиною вважають поганий результат ЗНО, який випускник отримав.
У мережі згодом оприлюднили відео з моментом падіння хлопця. Ми його не додаємо з етичних міркувань, однак переглянути можна за цим посиланням. Не радимо це робити людям зі слабкими нервами (18+).