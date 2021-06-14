Хлопця, який впав з канатної дороги, підключили до ШВЛ: томографію провести не можуть

У Харкові з кабіни канатної дороги випав 17-річний хлопець. Стало відомо, що потерпілого вже під'єднали до апарату ШВЛ. Також мають невдовзі обстежити на томографі. Однак поки це не можливо.

Трагедія трапилася 13 червня. Про перебіг його лікування розповів директор департаменту зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко вже наступного дня.

Цей випадок У Харкові хлопець випав з кабінки канатної дороги та потрапив під колеса авто

Що відомо про стан потерпілого

Наразі юнак досі перебуває в непритомному стані.

Його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

Медики діагностували множинні переломи та пошкодження.

Але поки не можуть обстежити за допомогою томографа.

Коротко про цю трагедію

Падіння було не єдиним, що трапилося з хлопцем. Після приземлення його переїхав мікроавтобус.

У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Також виявили переломи плеча та стегна.

Згодом ЗМІ повідомили, що цей випадок міг бути самогубством. Ймовірною причиною вважають поганий результат ЗНО, який випускник отримав.

У мережі згодом оприлюднили відео з моментом падіння хлопця. Ми його не додаємо з етичних міркувань, однак переглянути можна за цим посиланням. Не радимо це робити людям зі слабкими нервами (18+).