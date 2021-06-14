Жінка стверджує, що її син був там із друзями та лише хотів похизуватися перед ними. Про це вона розповіла у спілкуванні з журналістами 14 червня.

Цей випадок У Харкові хлопець випав з кабінки канатної дороги та потрапив під колеса авто

Чому він впав

Версія про те, що це було самогубством через результат ЗНО – невірна. Оскільки він вчиться на кухаря в ліцеї, відповідно не складав тестування. Також його матір заперечила припущення, що були якісь сварки з дівчатами.

Він зібрав друзів, вони каталися на канатній дорозі. Мабуть, це було якесь хизування перед хлопцями — він хотів стрибнути з найнижчої точки. Тому звісився з кабіни, пішла злива з градом, тому злякався й впав. Він не блогер, у соцмережі тікток не зареєстрований. Це було позерство перед друзями — пустощі, які обернулися трагедією

– розповіла матір постраждалого про цю подію.

Також вона додала, що в момент, коли кабіна стрімко почала підійматися, парубок хотів забратися назад. Однак через дощ руки зіслизнули, тому й трапилося падіння.

Коротко про цю трагедію

Парубок випав з кабінки канатної дороги 13 червня.

Після приземлення на дорогу його переїхав мікроавтобус.

Як наслідок, у потерпілого діагностували відкриту черепно-мозкову травму.

Також виявили переломи плеча та стегнової кістки.

Про його стан стало відомо лише наступного дня.

Розповіли, що він перебуває в непритомному стані.

Пацієнта під'єднали до апарату ШВЛ.

Однак медики не мають змоги провести обстеження на томографі.

Згодом ЗМІ повідомили, що цей випадок міг бути самогубством.

Ймовірною причиною вважали поганий результат ЗНО, який він отримав.

Згодом оприлюднили відео з моменту трагічного падіння. Ми його не додаємо з етичних міркувань. Однак ви можете переглянути ролик за цим посиланням. Не радимо це робити людям зі слабкими нервами (18+).