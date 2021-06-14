Жінка стверджує, що її син був там із друзями та лише хотів похизуватися перед ними. Про це вона розповіла у спілкуванні з журналістами 14 червня.
Цей випадок У Харкові хлопець випав з кабінки канатної дороги та потрапив під колеса авто
Чому він впав
Версія про те, що це було самогубством через результат ЗНО – невірна. Оскільки він вчиться на кухаря в ліцеї, відповідно не складав тестування. Також його матір заперечила припущення, що були якісь сварки з дівчатами.
Він зібрав друзів, вони каталися на канатній дорозі. Мабуть, це було якесь хизування перед хлопцями — він хотів стрибнути з найнижчої точки. Тому звісився з кабіни, пішла злива з градом, тому злякався й впав. Він не блогер, у соцмережі тікток не зареєстрований. Це було позерство перед друзями — пустощі, які обернулися трагедією
– розповіла матір постраждалого про цю подію.
Також вона додала, що в момент, коли кабіна стрімко почала підійматися, парубок хотів забратися назад. Однак через дощ руки зіслизнули, тому й трапилося падіння.
Коротко про цю трагедію
- Парубок випав з кабінки канатної дороги 13 червня.
- Після приземлення на дорогу його переїхав мікроавтобус.
- Як наслідок, у потерпілого діагностували відкриту черепно-мозкову травму.
- Також виявили переломи плеча та стегнової кістки.
- Про його стан стало відомо лише наступного дня.
- Розповіли, що він перебуває в непритомному стані.
- Пацієнта під'єднали до апарату ШВЛ.
- Однак медики не мають змоги провести обстеження на томографі.
- Згодом ЗМІ повідомили, що цей випадок міг бути самогубством.
- Ймовірною причиною вважали поганий результат ЗНО, який він отримав.
Згодом оприлюднили відео з моменту трагічного падіння. Ми його не додаємо з етичних міркувань. Однак ви можете переглянути ролик за цим посиланням. Не радимо це робити людям зі слабкими нервами (18+).