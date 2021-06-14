Жінка стверджує, що її син був там із друзями та лише хотів похизуватися перед ними. Про це вона розповіла у спілкуванні з журналістами 14 червня.

Цей випадок У Харкові хлопець випав з кабінки канатної дороги та потрапив під колеса авто

Чому він впав 

Версія про те, що це було самогубством через результат ЗНО – невірна. Оскільки він вчиться на кухаря в ліцеї, відповідно не складав тестування. Також його матір заперечила припущення, що були якісь сварки з дівчатами.

Він зібрав друзів, вони каталися на канатній дорозі. Мабуть, це було якесь хизування перед хлопцями — він хотів стрибнути з найнижчої точки. Тому звісився з кабіни, пішла злива з градом, тому злякався й впав. Він не блогер, у соцмережі тікток не зареєстрований. Це було позерство перед друзями — пустощі, які обернулися трагедією
– розповіла матір постраждалого про цю подію.

Також вона додала, що в момент, коли кабіна стрімко почала підійматися, парубок хотів забратися назад. Однак через дощ руки зіслизнули, тому й трапилося падіння.

Коротко про цю трагедію

  • Парубок випав з кабінки канатної дороги 13 червня.
  • Після приземлення на дорогу його переїхав мікроавтобус.
  • Як наслідок, у потерпілого діагностували відкриту черепно-мозкову травму.
  • Також виявили переломи плеча та стегнової кістки.
  • Про його стан стало відомо лише наступного дня. 
  • Розповіли, що він перебуває в непритомному стані. 
  • Пацієнта під'єднали до апарату ШВЛ. 
  • Однак медики не мають змоги провести обстеження на томографі.
  • Згодом ЗМІ повідомили, що цей випадок міг бути самогубством.
  • Ймовірною причиною вважали поганий результат ЗНО, який він отримав.

Згодом оприлюднили відео з моменту трагічного падіння. Ми його не додаємо з етичних міркувань. Однак ви можете переглянути ролик за цим посиланнямНе радимо це робити людям зі слабкими нервами (18+).