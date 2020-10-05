У свіжому випуску "Ти дивись" за 5 жовтня – в одеському біопарку хлопець заліз у клітку з левами заради того, щоб зняти яскраве відео. Тварини на цю витівку відреагували. У київському торговельному центрі "Оазис" охоронці заблокували кур'єрів з доставки їжі, забороняючи їм користуватися ліфтами. Охоронці задули кабіну ліфта балончиком зі сльозогінним газом.

Також у випуску "Ти дивись" на 24 каналі:

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