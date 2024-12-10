На Рівненщині 15-річний хлопець здійснив смертельний постріл у собаку

На Рівненщині хлопець вистрілив у собаку, після чого вона загинула. Особу кривдника уже встановлено.

Інцидент стався у селі Немирівка приблизно наприкінці листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Домівку врятованих тварин" та відділ комунікації поліції Рівненської області.

Дивіться також Прив'язали до трактора та тягли полем: на Тернопільщині комбайнери жорстоко познущалися зі свині

За фактом вбивства собаки проводиться перевірка

Зоозахисники розповіли, що інформацію про жорстоке поводження із твариною вони отримали від небайдужих. На місці події також було знято відео, на якому видно, як страждав пес.

На публікацію Центру порятунку тварин уже відреагувала поліція. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити, хто стріляв у собаку.

Як виявилося, це був 15-річний мешканець Радивилівської територіальної громади. З ним спілкується поліція.

"Встановлено, що до поліції з цього приводу ніхто не звертався. Однак, виявлену на просторах інтернету інформацію поліцейські зареєстрували та проводять за цим фактом перевірку", – написали поліцейські.