Олександр зізнався, що за 4 місяці стосунки пари покращились. Закохані дуже багато розмовляли.

До речі Прикуті 123 дні: пара, яка з'єднала кисті ланцюгом, оголосила про завершення стосунків

Пара збиралась одружуватись

Хлопець переконує, що кохав Вікторію. У них навіть мало бути весілля цього літа в Парижі. Однак після чергової сварки пара передумала.

Чому розійшлись

За словами хлопця, коли "закохані досягли повної ідилії, то зрозуміли, що абсолютно різні".

Ми по-різному дивимося на життя і мислимо. Віці не імпонували мої погляди, а мені її,

– сказав Олександр.

Він додав, що вони з колишньою – різні люди, тож не мають спільного майбутнього.

Що зроблять з ланцюгом

Олександр розповів, що ланцюг хоче продати по частинах, аби велика кількість людей могла ним володіти. Планує поставити ціну розміром 3 мільйони доларів, 2 з яких піде на благодійність, а 1 – розділять з Вікою.

Історія скутої ланцюгом пари: коротко