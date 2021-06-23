Різні люди, – хлопець зі скутої ланцюгом пари розповів про причину розставання

Олександр Кудлай, який 123 дні був скутий ланцюгом зі своєю колишньою дівчиною Вікторією, розповів про причини розставання. Хлопець наголошує, що не шкодує про цей досвід.
Олександр зізнався, що за 4 місяці стосунки пари покращились. Закохані дуже багато розмовляли.
До речі Прикуті 123 дні: пара, яка з'єднала кисті ланцюгом, оголосила про завершення стосунків
Пара збиралась одружуватись
Хлопець переконує, що кохав Вікторію. У них навіть мало бути весілля цього літа в Парижі. Однак після чергової сварки пара передумала.
Чому розійшлись
За словами хлопця, коли "закохані досягли повної ідилії, то зрозуміли, що абсолютно різні".
Ми по-різному дивимося на життя і мислимо. Віці не імпонували мої погляди, а мені її,
– сказав Олександр.
Він додав, що вони з колишньою – різні люди, тож не мають спільного майбутнього.
Що зроблять з ланцюгом
Олександр розповів, що ланцюг хоче продати по частинах, аби велика кількість людей могла ним володіти. Планує поставити ціну розміром 3 мільйони доларів, 2 з яких піде на благодійність, а 1 – розділять з Вікою.
Історія скутої ланцюгом пари: коротко
- Олександр та Вікторія приїхали з Харкова до Києва. Вони за допомогою зварювання з'єднала ланцюгом руки одне одного.
- Пара збиралась прожити так 3 місяці та здобути рекорд.
- Старт спроби зафіксували представники Книги рекордів України.
- Ланцюг навіть опломбували, щоб пара не могла знімати його потайки.
- Однак згодом закохані оголосили, що розходяться.