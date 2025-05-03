Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова.

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Що відомо про зґвалтування 7-річної дівчинки

Сергій Болвінов розповів, що хлопець залякав дівчинку та змусив – підтвердив її 9-річний брат. Фактично постраждала не розуміла сенсу усіх дій, що відбувалися. Діти давно дружать, разом гуляють та живуть на одній вулиці.

Відео з їхніми "іграми" потрапило до дорослих лише тому, що хлопець переслав його другу-підлітку. А там випадково побачила матір і одразу пішла до служби у справах дітей,

– розповів начальник слідчого управління.

У поліції кажуть, що школяр дружив з старшими хлопцями, які показали йому, тоді ще 5-річному, порно. Після того хлопець "дивився часто, бо було цікаво" – а потім ввімкнув таке відео з інтернету подружці та запропонував повторити.

Перший раз це було минулого літа, тоді вона відмовилася, а він її побив. Цієї ж весни, коли діти були самі вдома у хлопця, він сказав дівчинці зняти штани, лягти на ліжко, а сам включив телефон,

– повідомляють правоохоронці.

Хлопець живе з мамою та бабусею. Їхня родина стоїть на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах, а сам юнак перебуває на обліку у соцслужбі. При цьому матір малолітнього працює вчителькою початкових класів. Згідно з характеристикою з роботи, вона "знає основи дитячої психології та педагогіки".

Відео зґвалтування, яке потрапило до поліції / фото Сергія Болвінова

Родина дівчинки також стоїть на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах: "Мама дівчинки зараз в декреті, окрім доньки, в неї є ще троє синів. Батько офіційно ніде не працює. Батьки дізналися про все, що сталося, тільки коли побачили відео".

Водночас жодне кримінальне покарання хлопцю не загрожує, адже йому всього 10 років. Як максимум його матір можуть позбавити батьківських прав.

Зауважимо, у квітні на Буковині засудили батька, який ґвалтував 3 власних доньок. Постраждалим від сексуально насильства дівчатам 13, 11 і 5 років.