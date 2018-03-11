Хлопець підкинув Samsung Galaxy та Phone X: який ґаджет виявився міцнішим
Користувач вирішив протестувати на міцність Samsung Galaxy S9 та iPhone X. Одразу після виходу нового ґаджета Samsung, його почали порівнювати iPhone. Тож на каналі verythingApplePro вирішили з'ясувати, який з смартфонів міцніший.
Як переконує тестер, обидва апарати були у відмінному стані. Аби випробувати їхню міцність, їх кілька разів кинули з висоти близько 90 сантиметрів. Падіння Samsung Galaxy S9 та iPhone X перенесли добре. Деяких пошкоджень зазнало алюмінієве покриття Samsung, при цьому нержавіюча сталь на смартфоні Apple майже не постраждала.
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Далі тестер кинув смартфони з рівня пояса. І це падіння суттєво не пошкодило смартфони.
А от падіння з рівня голови, від 150 сантиметрів і вище, вже завдали пошкоджень у обох телефонів. Так, передня і задня панелі і iPhone X, і Samsung Galaxy S9 вкрилися тріщинами.
Хлопець протестував на міцність Samsung Galaxy та Phone X
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