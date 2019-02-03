Хлопець пірнув у крижану воду щоб врятувати собаку у Дніпрі: відео

У парку імені Глоби вуличний собака зісковзнув з криги та впав у воду. Люди викликали бригаду рятувальників, проте один з хлопців вирішив допомогти собаці сам.

Хлопець зняв куртку і полив до собаки, пише видання Наше місто.

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Відстань до собаки була не менше 30 метрів. Хлопець буквально штовхав тварину перед собою, направляючи її до берега.

Згодом на місце події прибули рятувальники. Вони допомогти відважному хлопцю самому вибратися з води.



Рятувальники допомагають хлопцю вибратися з води//Фото: скріншот з відео

Якою була подальша доля собаки – невідомо, як і те, хто ж її врятував,

– зазначили у виданні.

Дивіться відео як хлопець рятував собаку у Дніпрі: