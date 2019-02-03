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      Хлопець пірнув у крижану воду щоб врятувати собаку у Дніпрі: відео

      229 Читать новость на русском
      У Дніпрі собака провалився під кригу: хлопець пірнув у воду щоб врятувати тварину
      У Дніпрі собака провалився під кригу: хлопець пірнув у воду щоб врятувати тварину / Скріншот з YouTube-відео

      У парку імені Глоби вуличний собака зісковзнув з криги та впав у воду. Люди викликали бригаду рятувальників, проте один з хлопців вирішив допомогти собаці сам.

      Хлопець зняв куртку і полив до собаки, пише видання Наше місто.

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      Відстань до собаки була не менше 30 метрів. Хлопець буквально штовхав тварину перед собою, направляючи її до берега.

      Згодом на місце події прибули рятувальники. Вони допомогти відважному хлопцю самому вибратися з води.

      дніпро собака тонула рятувальники порятунок
      Рятувальники допомагають хлопцю вибратися з води//Фото: скріншот з відео

      Якою була подальша доля собаки – невідомо, як і те, хто ж її врятував,
      – зазначили у виданні.

      Дивіться відео як хлопець рятував собаку у Дніпрі:

       

      Теги: Новини України Світ тварин Новини Дніпра
      Джерело: 24 Канал
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