Хлопець важкими зусиллями здобув освіту та зробив сюрприз батькам: щемливе відео

24-річний житель Техасу, США, Ганс Муджіка цілих 6 років здобував освіту з великими перервами і труднощами та все ж зміг дочекатись випускного і запросити на нього своїх батьків.

Про те, як він навчався та працював одночасно, але все ж ощасливив своїх батьків, хлопець розповів у своєму Facebook. Після незадовільного навчання у старших класах школи, у коледжі Гансу теж не щастило, через що його згодом відрахували.

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На їхніх обличчях були суцільне розчарування та сум. Останній раз я бачив їх такими, коли вони дізналися, що мій старший брат помер в аварії. Тоді я сказав собі, що ніколи не зроблю щось, щоб побачити їх знову такими,

– поділився хлопець.

Юнаку довелось платити за навчання, через що він звільнився з банку та переїхав за місто, щоб працювати у будівельній компанії. Після підзаробітку він повернувся у коледж, завершив навчання і влаштував сюрприз своїм батькам.

"Я завжди казав їм, що це станеться скоро, але ніколи не говорив, коли. Я хотів зробити їм сюрприз", – додав Ганс.

Коли цей день настав, батьки Ганса думали, що у них просто буде сімейна фотосесія, але зовсім не очікували отримати листа про те, що їх син нарешті випустився. На камеру відеоролика вони відкрили вручений оператором лист, у якому містилось два запрошення на випускний сина.

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Позаду них Ганс Муджіка з надписом на картонці "Вони й не мають гадки, що я випустився" та "Дякую, батьки" підбіг до рідних і обмінявся обіймами.