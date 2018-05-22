15:18
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Хлопець важкими зусиллями здобув освіту та зробив сюрприз батькам: щемливе відео

427
Хлопець важкими зусиллями здобув освіту та зробив сюрприз батькам
Хлопець важкими зусиллями здобув освіту та зробив сюрприз батькам / Facebook / @Hanss Mujica

24-річний житель Техасу, США, Ганс Муджіка цілих 6 років здобував освіту з великими перервами і труднощами та все ж зміг дочекатись випускного і запросити на нього своїх батьків.

Про те, як він навчався та працював одночасно, але все ж ощасливив своїх батьків, хлопець розповів у своєму Facebook. Після незадовільного навчання у старших класах школи, у коледжі Гансу теж не щастило, через що його згодом відрахували.

Читайте також: Кіт Харінгтон довів дівчину до сліз та "настріляв" у фаната сигарет: фото

На їхніх обличчях були суцільне розчарування та сум. Останній раз я бачив їх такими, коли вони дізналися, що мій старший брат помер в аварії. Тоді я сказав собі, що ніколи не зроблю щось, щоб побачити їх знову такими,
– поділився хлопець.

Юнаку довелось платити за навчання, через що він звільнився з банку та переїхав за місто, щоб працювати у будівельній компанії. Після підзаробітку він повернувся у коледж, завершив навчання і влаштував сюрприз своїм батькам.

"Я завжди казав їм, що це станеться скоро, але ніколи не говорив, коли. Я хотів зробити їм сюрприз", – додав Ганс.

Коли цей день настав, батьки Ганса думали, що у них просто буде сімейна фотосесія, але зовсім не очікували отримати листа про те, що їх син нарешті випустився. На камеру відеоролика вони відкрили вручений оператором лист, у якому містилось два запрошення на випускний сина.

Читайте також: Ріанна вперше за довгий час прокоментувала смерть брата

Позаду них Ганс Муджіка з надписом на картонці "Вони й не мають гадки, що я випустився" та "Дякую, батьки" підбіг до рідних і обмінявся обіймами.

 

Теги: LifeStyle Освіта
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
сьогодні, 15:01 Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
Дмитро Снєгирьов 48
Польські реалії для українських студентів
сьогодні, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 1797
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сьогодні, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 1093
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 травня, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 2123
Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
21 травня, 19:32 Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
Вікторія Кутьїна 1988
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук