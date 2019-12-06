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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Онук вбив бабусю і трупом у шафі погрожував новій інтернет-знайомій

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      Киянин вбив свою бабусю і заховав у шафу / npu.gov.ua

      23-річний киянин запросив до себе дівчину, познайомившись із нею на сайті. Коли між ними виникла суперечка, він показав їй труп своєї бабусі, який лежав у шафі.

      Дівчина дивом втекла і одразу ж повідомила про побачене у поліцію. Правоохоронці кажуть, що 82-річна жінка померла від удушення.

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      Сам чоловік зізнався у скоєному. Каже: посварився за крісло і штовхнув бабусю. Вона знепритомніла.

      Мені стало страшно, я зав'язав світлий шарф на шиї і поклав в комору
      – розповів поліції вбивця.

      Виявилося, що хлопець уже мав судимість за угон авто.

      У Києві хлопець погрожував знайомій з інтернету трупом бабусі у шафі


      Хлопцеві загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці. Триває слідство

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Жертви Новини Києва Кримінал Кримінальні новини
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