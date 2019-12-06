Онук вбив бабусю і трупом у шафі погрожував новій інтернет-знайомій

23-річний киянин запросив до себе дівчину, познайомившись із нею на сайті. Коли між ними виникла суперечка, він показав їй труп своєї бабусі, який лежав у шафі.

Дівчина дивом втекла і одразу ж повідомила про побачене у поліцію. Правоохоронці кажуть, що 82-річна жінка померла від удушення.

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Сам чоловік зізнався у скоєному. Каже: посварився за крісло і штовхнув бабусю. Вона знепритомніла.

Мені стало страшно, я зав'язав світлий шарф на шиї і поклав в комору

– розповів поліції вбивця.

Виявилося, що хлопець уже мав судимість за угон авто.

У Києві хлопець погрожував знайомій з інтернету трупом бабусі у шафі



Хлопцеві загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці. Триває слідство