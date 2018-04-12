Ніколас Круз, який вчинив стрілянину у Флориді, хоче пожертвувати свою спадщину сім'ям загиблих

19-річний Ніколас Круз, який застрелив 17 людей у школі Флориди, заявив, що хоче пожертвувати свою спадщину розміром у 800 тисяч доларів сім'ям загиблих та постраждалих.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Гроші, які Ніколас хоче передати жертвам, залишила йому і його братові їхня прийомна мати, яка померла у 2017 році.

"Він хотів би, щоб ці гроші були передані організації, що, на його думку, зможе полегшити страждання сімей жертв", – повідомила адвокат Ніколаса Круза.

Чи будуть передані кошти на благодійність, вирішить суддя Елізабет Шеер.

Нагадаємо, у середу, 14 лютого, у Флориді 19-річний Ніколас Круз влаштував стрілянину в середній школі, внаслідок чого загинули 17 людей.