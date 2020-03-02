Хлопець заліз на вагон поїзда і отримав 40% опіків від ураження струмом

Хлопець у Хмельницькій області заліз на вагон-зерновоз, де його вдарило струмом. Підліток отримав 40% опіків тіла та переломи.

Інцидент стався 1 березня на станції Війтівці у Хмельницькій області. Про це повідомляє УНН.

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Хлопець піднявся на вагон та отримав травми від ураження електричним струмом. 15-річний підліток був разом із другом, який звернувся до чергової по станції. Працівники залізниці викликали швидку допомогу.

Хлопця госпіталізували із 40% опіків тіла та переломами ноги та руки.

Скільки постраждалих від ураження струмом у 2020 році? Цього року внаслідок ураження електричним струмом на залізничному транспорті травмовано 4 осіб, з них 2 смертельно.