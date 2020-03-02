17:13
2 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна
      Вєсті Кремля
      19:34, 29 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
      Вєсті.UA
      18:10, 29 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК

      Хлопець заліз на вагон поїзда і отримав 40% опіків від ураження струмом

      -
      На Хмельниччині хлопець отримав 40% опіків і переломи / agropolit.com

      Хлопець у Хмельницькій області заліз на вагон-зерновоз, де його вдарило струмом. Підліток отримав 40% опіків тіла та переломи.

      Інцидент стався 1 березня на станції Війтівці у Хмельницькій області. Про це повідомляє УНН.

      Читайте також: Вантажний потяг переїхав пенсіонерку під Львовом

      Хлопець піднявся на вагон та отримав травми від ураження електричним струмом. 15-річний підліток був разом із другом, який звернувся до чергової по станції. Працівники залізниці викликали швидку допомогу.

      Хлопця госпіталізували із 40% опіків тіла та переломами ноги та руки.

      Скільки постраждалих від ураження струмом у 2020 році? Цього року внаслідок ураження електричним струмом на залізничному транспорті травмовано 4 осіб, з них 2 смертельно.

      Великий піст 2020: історія та правила дотримання
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Укрзалізниця Діти і неповнолітні Новини Харкова Кримінал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Позачергове засідання Ради: Україну чекають дуже великі зміни?
      Сергій Фурса
      сьогодні , 16:30 Гучні скандали судді, який виносив рішення щодо "Приватбанку"
      Роман Маселко
      24 лютого , 20:00 MINI Cooper SE: електричний, але драйвовий
      сьогодні , 15:30 Чому Грузія краще Іспанії: топ-30 причин придбати житло в Батумі
      сьогодні , 16:00 Шлях до Євро-2021: в очікуванні нового успіху жіночої збірної України з футзалу
      Софія Кулай
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук