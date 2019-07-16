14:39
16 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що приховують Трамп і Путін. Демократія по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 липня
      Вєсті. UA: Бойко кличе Меркель в "Опоплатформу". Революційний крок Парубія
      Вєсті.UA
      20:50, 15 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, 15 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Хлопець застрелився у поліцейському відділку Київщини після спроби подвійного вбивства

      955 Читать новость на русском
      Хлопець застрелився з полійцейського пістолета
      Хлопець застрелився з полійцейського пістолета / http://mediarnbo.org

      Молодик намагався застрелити свою колишню дівчину та її нового хлопця. Після затримання він вивільнився з наручників, вихопив у поліцейського пістолет та застрелився.

      Ввечері у місті Ірпінь жителі почули постріли та викликали поліцію. Правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який з травматичної зброї стріляв ззаду у голову своїй колишній дівчині та її новому бойфренду. Вони отримали травми потилиці та були шпиталізовані.

      Важливо: Чоловік викрав поліцейське авто під час затримання іншого правопорушника на Київщині

      Хлопця відправили до найближчого відділку, аби скласти протокол та вилучити зброю. Потім, зі слів працівників відділку, хлопець невідомим способом звільнився від кайданок, вихопив пістолет та почав погрожувати поліцейським.

      Правоохоронці вже дістали зброю, проте підозрюваний схопив пістолет, та вистрілив собі у голову. Він помер за декілька годин у лікарні.


      Поліція наголошує, що усі події, які відбувалися у відділку, зафіксовані камерами відеоспостереження. На місці триває службове розслідування. Залучені сили Управління внутрішньої безпеки та Державного бюро розслідувань.

       

      blog_ava
      Головні новини 15 липня: знижена ціна на газ і зміни у складі РНБО
      сьогодні
      7114
      Теги: Новини України Кримінал Новини криміналу і ДТП Поліція Новини Києва Стрілянина
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Парламентські вибори в Україні 2019: ставки та прогнози букмекерів
      сьогодні , 14:06 Парламентські вибори в Україні 2019: ставки та прогнози букмекерів
      4074
      Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (відео)
      сьогодні , 13:00 Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (відео)
      3676
      Бізнес Медведчука: які умови співпраці з Росією
      сьогодні , 12:30 Бізнес Медведчука: які умови співпраці з Росією
      Сергій Лещенко 377
      Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах
      сьогодні , 12:15 Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах
      805
      Чому назва "Московія" історично і фактично повністю відповідає сучасній Росії
      сьогодні , 12:00 Чому назва "Московія" історично і фактично повністю відповідає сучасній Росії
      Блог Медіа 723
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук