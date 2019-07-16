Хлопець застрелився у поліцейському відділку Київщини після спроби подвійного вбивства

Молодик намагався застрелити свою колишню дівчину та її нового хлопця. Після затримання він вивільнився з наручників, вихопив у поліцейського пістолет та застрелився.

Ввечері у місті Ірпінь жителі почули постріли та викликали поліцію. Правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який з травматичної зброї стріляв ззаду у голову своїй колишній дівчині та її новому бойфренду. Вони отримали травми потилиці та були шпиталізовані.

Важливо: Чоловік викрав поліцейське авто під час затримання іншого правопорушника на Київщині

Хлопця відправили до найближчого відділку, аби скласти протокол та вилучити зброю. Потім, зі слів працівників відділку, хлопець невідомим способом звільнився від кайданок, вихопив пістолет та почав погрожувати поліцейським.

Правоохоронці вже дістали зброю, проте підозрюваний схопив пістолет, та вистрілив собі у голову. Він помер за декілька годин у лікарні.



Поліція наголошує, що усі події, які відбувалися у відділку, зафіксовані камерами відеоспостереження. На місці триває службове розслідування. Залучені сили Управління внутрішньої безпеки та Державного бюро розслідувань.