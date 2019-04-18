Хлопці пішли на барбекю і спалили ліс: студентів оштрафували на 15 мільйонів доларів

Наприкінці грудня минулого року в італійському регіоні Комо сталася пожежа, яка тривала кілька днів. Суд визнав винними у цьому двох 22-річних студентів. Вони мають заплатити штраф розмірі 15 мільйонів доларів.

Розмір штрафу для хлопців місцева влада розрахувала, оцінивши всі завдані пожежею збитки, пише La Stampa. Місцеві закони передбачають штраф від 133 до 670 доларів за кожний квадратний метр, знищений пожежою.

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Як трапилася пожежа? Хлопці готували барбекю поруч із будинком, який належав дідусю одного з них. Коли почалася пожежа, студенти одразу повідомили про це рятувальників.

Ми самі намагалися загасити полум'я. Справжні причини пожежі встановити неможливо,

– розповідають хлопці.

У свою чергу, італійські прокурори зовсім не сумніваються у винуватості студентів. У ході розслідування інциденту вони виявили, що сліди вогню ведуть саме до будинку, де перебували хлопці.

Адвокат хлопців заявляв, що будь-яке покарання має бути змістовним і таким, яке можна виконати. Він вважає, що такий великий штраф студенти не зможуть виплатити.

Це сигнал, який змусить інших людей бути більш відповідальними у тому, що стосується захисту природи і навколишнього середовища,

– пояснив прокурор.

Тож студенти себе винними не вважають, але їм дуже шкода, що так сталося. Один з хлопців заявив, що його разом з другом просто призначили "цапами-відбувайлами".