Хлопці втомилися програвати: тренер "Запоріжжя" про неочікуване лідерство у чемпіонаті

Наразі участь у Суперлізі Парі-Матч вдало складається для БК "Запоріжжя". Команда йде на першому місці і продовжує прибавляти від матчу до матчу. Головний тренер запоріжців Валерій Плеханов, тим не менш, не поспішає святкувати і відмічає, що вся боротьба ще попереду. Тренер розповів, що завдання команди на сезон не змінилися та поділився планами на Кубок.

– Які відчуття від того, що ви очолюєте турнірну таблицю? Внаслідок чого вдалося досягти результату?

– Перше місце приємне і навіть десь неочікуване. Обговорюючи перспективи на сезон, спілкуючись з керівництвом клубу, ми не планували починати так високо. Наше завдання не змінилося, ми хочемо зайняти місце у першій четвірці. У цьому сезоні турнір такий, що будь-який суперник може обіграти кожного. В більшості матчах все вирішується на останніх секундах, це викликає великий ажіотаж серед вболівальників і додає наснаги гравцям. Давно такої інтриги не було.

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Що ж стосується гарного старту, тут є дві причини. Перша – була проведена вдала трансферна кампанія, вгадали с американцями. Хлопці виявилися працьовиті і, найголовніше, сумісні між собою. Друга причина – гарна підготовка українців. Не можу сказати, що вона блискуча, але всі хлопці стомилися програвати, як це було у минулому сезоні. Ми провели дуже багато роботи перед стартом Суперліги Парі-Матч. Так, не завжди у хлопців вдається показати той результат, який ми від них очікуємо, але я та керівництво відносимося до цього з розумінням та терпінням. Віримо, що хлопці ще будуть додавати, це стосується всіх. Приємно, що команда вийшла дуже дружньою, тьху-тьху-тьху, щоб не наврочити. Рідкість, коли українці та американці спілкуються поза майданчиком. А також всі вибачаються, якщо на тренуванні нанесли комусь пошкодження.

– Вас очікують п’ять домашніх матчів поспіль. На користь команді такий календар?

– Ми вже провели п’ять матчів поспіль на виїзді і дуже важко грати без свого залу і без свого глядача. Коли ми програли у гостях "Дніпру" та "Миколаєву", нашим суперникам дуже допоміг їх зал і підтримка фанатів. Дуже розраховую, що ми гідні того, щоб на наші ігри приходили вболівальники. Хочеться, щоб наш зал заповнювався глядачами і допомагав нам. До того ж скоро починаються матчі Кубку, де у нас окремі обов’язки і програма підготовки. Дуже хочемо серйозно заявити про себе.

– Ви вже зіграли з усіма командами Суперліги Парі-Матч. З яким суперником була найцікавіша гра цього сезону?

– Не можу когось виділити. Нецікавих матчів просто не було. Ми поступилися "Київ-Баскету", дуже хочеться спробувати виправити допущені помилки. Номінальними претендентами на перше місце залишаються "Дніпро" та "Черкаські Мавпи", дуже подобається молодий "Хімік". Сильна "Одеса", як команда, так і тренер – вони можуть виявитися прихованим лідером. Шикарний ріст у "Київ-Баскету", я в захваті від їх легіонера Моріса Крика, вважаю його кращим гравцем тижня. Взагалі, він один з найсильніших у цьому сезоні.

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– Найближчий суперник – "Черкаські Мавпи" – можливо, не у найкращій формі. Не вплине це на пильність вашої команди?

– Коли єврокубки з точки зору турнірної боротьби для них закінчилися, "Черкаські Мавпи", як і "Дніпро", сконцентрувалися на Суперлізі Парі-Матч. Звісно, чемпіонській команді з чемпіонським складом не годиться так стартувати. Тому я кажу своїм гравцям, що нас очікує серйозний бій. Варто тільки трохи розслабитися і варіантів у нас не буде. Так що готуємося у повному обсязі. Чимось здивувати мене "Черкаські Мавпи", мабуть, не зможуть. Наше завдання нівелювати їх сильні сторони і показати свої.