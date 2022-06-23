Хлопця, який жорстоко вбив павича, взяли під варту

23 червня 2022 , 18:47
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Джерело:

Чернівецька обласна прокуратура

18-річного буковинця, який жорстоко вбив павича, взяли під варту на 60 днів без права внесення застави. Суд задовільнив апеляційну скаргу Чернівецької окружної прокуратури.

Суд скасував рішення попередньої інстанції  

Хлопця підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. Про це йдеться у повідомленні Чернівецької прокуратури.

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Чернівецький апеляційний суд задовільнив апеляційну скаргу Чернівецької окружної прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та обрав буковинцю, який з особливою жорстокістю наносив павичу тілесні ушкодження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів,
– йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, термін запобіжного заходу – 60 днів без альтернативи внесення застави.

Раніше Глибоцький районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура обіцяла оскаржити це рішення в апеляційному суді.

Зверніть увагу! За українським законодавством, жорстоке поводження з тваринами карається обмеженням волі терміном від 1 до 3 років або від 2 до 3 років у в'язниці.

Хлопець вбив павича задля розваги

  • Інцидент трапився у селі Карапчів, що у Чернівецькій області. Відео опублікувала організація ANIMAL HELPERS.
  • На відео можна побачити, як дуже п'яний молодик під час відпочинку з друзями схопив павича за шию та з усієї сили почав бити його об землю.
  • Під голосні вигуки та сміх друзів хлопець продовжував вбивати птаха. Зрештою, він кинув вже нерухомого павича. На жаль, зловмисника ніхто не зупинив, радше навпаки – друзі його підбадьорювали.
  • Відео буквально сколихнуло соцмережі – українці обурювались жорстокості хлопця та вимагали відповідного покарання за його дії. 
  • Згодом правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 20-річний житель села Карапчів, працівник автосервісу.

Відео містить сцени насильства, тому 24 канал його не публікуватиме. Проте цей ролик досі можна переглянути, перейшовши за посиланням

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Автор: Анастасія Лукашевська