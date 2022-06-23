Хлопця, який жорстоко вбив павича, взяли під варту

18-річного буковинця, який жорстоко вбив павича, взяли під варту на 60 днів без права внесення застави. Суд задовільнив апеляційну скаргу Чернівецької окружної прокуратури.

Суд скасував рішення попередньої інстанції

Хлопця підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. Про це йдеться у повідомленні Чернівецької прокуратури.

Увага На Буковині п'яний молодик жорстоко вбив павича: друзі спостерігали та реготали

Чернівецький апеляційний суд задовільнив апеляційну скаргу Чернівецької окружної прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та обрав буковинцю, який з особливою жорстокістю наносив павичу тілесні ушкодження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, термін запобіжного заходу – 60 днів без альтернативи внесення застави.

Раніше Глибоцький районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура обіцяла оскаржити це рішення в апеляційному суді.

Хлопець вбив павича задля розваги

Інцидент трапився у селі Карапчів, що у Чернівецькій області. Відео опублікувала організація ANIMAL HELPERS.

На відео можна побачити, як дуже п'яний молодик під час відпочинку з друзями схопив павича за шию та з усієї сили почав бити його об землю.

Під голосні вигуки та сміх друзів хлопець продовжував вбивати птаха. Зрештою, він кинув вже нерухомого павича. На жаль, зловмисника ніхто не зупинив, радше навпаки – друзі його підбадьорювали.

Відео буквально сколихнуло соцмережі – українці обурювались жорстокості хлопця та вимагали відповідного покарання за його дії.

Згодом правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 20-річний житель села Карапчів, працівник автосервісу.

За українським законодавством, жорстоке поводження з тваринами карається обмеженням волі терміном від 1 до 3 років або від 2 до 3 років у в'язниці.

Відео містить сцени насильства, тому 24 канал його не публікуватиме. Проте цей ролик досі можна переглянути, перейшовши за посиланням.

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