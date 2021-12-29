Хлорний колапс: "Дніпроазот" Коломойського оштрафували на понад 80 мільйонів

Антимонопольний комітет завершив розгляд справи щодо зупинки виробництва рідкого хлору на "Дніпроазот". У результаті підприємство з орбіти олігарха Ігоря Коломойського оштрафували на понад 80 мільйонів гривень.

Протягом 2017 – 2019 років "Дніпроазот" було єдиним підприємством, що виробляло рідкий хлор в Україні. Натомість частка імпортерів становила лише 1% ринку.

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Зупинка виробництва

З червня по липень 2018 "Дніпроазот" повністю припинило виробництво рідкого хлору.

Водоканалам навіть не повідомили орієнтовну дату відновлення виробництва. Оскільки максимальні запаси рідкого хлору у водоканалів не могли перевищувати 15 – 30% добової потреби, тож вони опинилися у кризовій ситуації. Ускладнило все те, що виробництво зупинили влітку, а це – пік попиту.

Технологічний процес очищення питної води є безперервним, тож затримка з поставкою реагенту могла обернутися епідеміологічною катастрофою національного масштабу,

– наголосили в АМКУ.

Ба більше, водоканали не мали альтернативних джерел отримання хлору, тому що не могли швидко змінити постачальника, а імпортери не постачали рідкий хлор у потрібних кількостях.

Що таке рідкий хлор? Це речовина, яку використовують для знезараження питної води та очищення стічних вод в Україні. Його використовують водоканали для забезпечення людей централізованим водопостачанням та водовідведенням.

Як це пояснювали у "Дніпроазоті"

Підприємство пояснювало, що зупинило виробництво через значне зростання ціни на природний газ та відсутність грошей в обігу.

Проте комітет АМКУ не знайшов суттєвих змін у середньозважених цінах. Крім того, з'ясували, що "Дніпроазот" таки мав обігові та кредитні гроші.

Зв'язок із "Укрнафтою"

Раніше для виробництва рідкого хлору товариство використовувало рідкий технічний аміак та газоподібний діоксид вуглецю, які купували в "Укрнафти". Остання для виробництва цих речовин брала газ власного видобутку. Він коштував значно дешевше, ніж в інших постачальників "Дніпроазот".

Додали, що на початку 2018 року правовідносини "Дніпроазоту" та "Укрнафти" припинили. Одним з мотивів зупинення виробництва рідкого хлору може бути саме відновлення цих стосунків.

Іншим мотивом, на думку Комітету, може бути намір підприємства підвищити ціни на рідкий хлор.

"Дніпроазот" оштрафували

Констатували, що "Дніпроазот" у 2107 – 2019 роках займало монопольне становище на ринку з реалізації рідкого хлору рідкого в Україні. Тому зупинку виробництва визнали зловживанням цим становищем.

За це Комітет оштрафував АТ "Дніпроазот" на 80 111 480 гривень.