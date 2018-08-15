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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хлоя Кардашян похизувалася пишними сідницями на відпочинку: фото

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Хлоя Кардашян
Хлоя Кардашян / Фото з Іnstagram

У квітні зірка реаліті-шоу Хлоя Кардашян вперше стала мамою. З того часу вона помітно схудла, хоч, за її словами, це було непросто.

Нещодавно телезірка вирушила на мексиканський курорт Пуерто-Вальярта, де папарацці вдалося зробити фото молодої мами. На знімках Кардашян у купальнику продемонструвала струнку талію та пишні сідниці.

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Хлоя Кардашян

Раніше Хлоя зізналася, що повернутися до тренувань після пологів було непросто.

"У перший день я не могла виконати жодного вправи. У мене була жахлива задишка. Відчуття зовсім інші. Я відчувала себе безпорадною", – поділилася вона під час запуску її нової колекції одягу бренду Good American.

Хлоя Кардашян відпочивала з бойфрендом, від якого народила доньку 

Хлоя відпочивала разом з бойфрендом Трістаном Томпсоном та сестрою Кендалл Дженнер.

Хлоя Кардашян була у компанії сестри Кендалл Дженнер та друзів 

 

Теги: LifeStyle
Джерело: Daily Mail
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