Хлоя Кардашян похизувалася пишними сідницями на відпочинку: фото

У квітні зірка реаліті-шоу Хлоя Кардашян вперше стала мамою. З того часу вона помітно схудла, хоч, за її словами, це було непросто.

Нещодавно телезірка вирушила на мексиканський курорт Пуерто-Вальярта, де папарацці вдалося зробити фото молодої мами. На знімках Кардашян у купальнику продемонструвала струнку талію та пишні сідниці.

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Хлоя Кардашян

Раніше Хлоя зізналася, що повернутися до тренувань після пологів було непросто.

"У перший день я не могла виконати жодного вправи. У мене була жахлива задишка. Відчуття зовсім інші. Я відчувала себе безпорадною", – поділилася вона під час запуску її нової колекції одягу бренду Good American.

Хлоя Кардашян відпочивала з бойфрендом, від якого народила доньку

Хлоя відпочивала разом з бойфрендом Трістаном Томпсоном та сестрою Кендалл Дженнер.

Хлоя Кардашян була у компанії сестри Кендалл Дженнер та друзів