Хлоя Морец стала обличчям нової лінії косметики: ніжні фото

21-річна американська актриса Хлоя Морец, яка кілька місяців тому розійшлась зі своїм бойфрендом Брукліном Бекхемом, знялась у чуттєвому кампейні нової лінії косметики від Bare Skin.

На фотографіях та у відеоролику Хлоя постала у чуттєвому амплуа без косметики, приямірявши декілька образів пастельних кольорів. Фотозйомка відбувалась у квартирі багатоповерхівки, де можна було побачити красиву панораму міста.

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"Незабутні враження від зйомки #BareSkinProject. Я не можу дочекатися, коли ви візьмете участь в #BareSkinProject. Така горда і задоволена цією рекламною кампанією", – прокоментувала відеоролик Хлоя у своєму Instagram.



Хлоя Морец для "Bare Skin project"

У новій рекламній компанії в "Bare Skin project" Хлоя демонструвала засіб для очищення обличчя "Facial treatment essence". Варто додати, що фанати Морец підкреслили, що актриса ідеально підійшла для кампейну засобу, оскільки у неї чудова шкіра і приємні риси обличчя. Варто додати, що ціна нового продукту для обличчя складає від 99 до 299 доларів за одиницю.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, 19-річний Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з 21-річною Хлоєю Морец, як навесні в ЗМІ з'явились фотографії, на яких хлопець цілувався з 20-річною канадською моделлю Лексі Вуд. Про розрив відносин ні Морец, ні Бруклін так і не оголошували. Але вже в травні актрису помітили в компанії нового хлопця – актора Алекса Роу.