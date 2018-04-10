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Хлоя Морец відреагувала на зраду Брукліна Бекхема

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Хлоя Морец відреагувала на зраду Брукліна Бекхема
Хлоя Морец відреагувала на зраду Брукліна Бекхема / Фото з відкритих джерел

Американська модель та акторка Хлоя Морец відреагувала на новину в ЗМІ про зраду її бойфренда Брукліна Бекхема.

Сьогодні західні ЗМІ повідомили, що у 19-річного Брукліна Бекхема з'явилася нова дівчина. Підставою для такого твердження стали фотографії, на яких старший син Вікторії Бекхем цілувався з 20-річною канадської моделлю Лексі Вуд. Шанувальники пари чекали публічної реакції Хлої Морец на новину про суперницю і, вона відреагувала на новину у своєму Instagram, повідомляє Daily Mail.

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Хлоя не відписалася від Брукліна в Instagram і не видалила опубліковані спільні фотографії. А просто поділилася своїм настроєм і музикою. Морец повідомила фоловерів, що слухає трек "Be careful" американської хіп-хоп-співачки Cardi B. У пісні йдеться про зраду і почуття дівчини, яка звертається до свого невірного хлопця.

Варто додадти, що в Instagram Бруклін і Хлоя не публікували спільні фотографії з Дня всіх закоханих, але при цьому і не оголошували про те, що розходяться. Бруклін провів Великдень разом з батьками і братами, які прилетіли до нього в США з Великобританії.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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