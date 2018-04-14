Хлоя Морец вперше з’явилась на публіці після розставання з Брукліном Бекхемом

21-річна американська актриса Хлоя Морец відвідала церемонію GLAAD Media Awards. Користувачі підмітили, що зірка помітно потовстішала.

Це був перший світський вихід після чуток в ЗМІ про зраду 19-річного сина Вікторії і Девіда Бекхемів – Брукліна. Як сповіщали інсайдери, Бруклін засвітився з 20-річною моделлю Playboy Лексі Вуд.

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Сама ж Хлоя Морец виглядала на урочистій події усміхненою і без ознак депресії. Для виходу вона обрала блискучу сукню з рожевими вставками від бренду Vampire's Wife, вартістю понад 2 тисячі доларів. Свій образ актриса завершила босоніжками зі стразами на підборах і яскравим макіяжем. На одному з її пальців Хлої виблискувало кільце з каменем, яке дуже нагадує обручку.



Хлоя Морец на GLAAD Media Awards

Варто додати, що про розрив відносин ні Морец, ні Бруклін поки що не оголошували.

Нагадаємо, що на церемонії нагородження GLAAD Media Awards (премія за внесок у боротьбу за права сексуальних меншин) однією з лауреаток стала поп-зірка Брітні Спірс. На червону доріжку вона завітала з коханим Семом Асгарді, засвітивши струнку фігуру у крихітній сукні.