Відома телезірка 33-річна Хлої Кардашян народила дівчинку. Пологи відбулися у лікарні Клівленда в четвер, 12 квітня, близько 4 ранку за місцевим часом. Імені новонародженої дівчинки поки не повідомляють.

Про це повідомляє Tmz.

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Нагадаємо, що декілька днів тому в мережі з’явилось відео, де на третьому місяці вагітності Хлої її коханий Трістан дозволяв собі цілуватись з іншими жінками у клубі, а цього тижня – навіть провести ніч в одному з готелів із працівницею нью-йоркського стриптиз-клубу Лані Блер.

Після несподіваних новин у ЗМІ про зради із жінками Трістана Томпсона, у Хлої почалися передчасні перейми. Жінка повинна була народити в кінці квітня.

Хлої Кардашян – американська телевізійна особа, світська левиця, модель, бізнесвумен та підприємець. Учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".