Хлої Кардашян показала чарівні фото тримісячної доньки

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Хлої Кардашян показала шанувальникам кумедні знімки своєї донечки Тру.

Світська левиця опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

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Хлої Кардашян поширила дві світлини тримісячної Тру, одягнену у білосніжне плаття і дитячий капелюшок. Спершу дівчинка позіхає, після чого кумедно дивиться у камеру.



Тру Томпсон, донька Хлої Кардашян



Тру Томпсон, донька Хлої Кардашян

Нагадаємо, що 12 квітня Хлої Кардашян вперше стала мамою. Пологи зірки були передчасними. Ймовірно, причиною цього стала поява в ЗМІ кадрів, на яких її коханий Трістан Томпсон зраджує Хлої Кардашян з працівницею стриптиз-клубу. На відео, опублікованому в мережі, видно, що баскетболіст розважався з незнайомками та палко цілував їх. На час зради Хлої Кардашян була на 3 місяці вагітності.



Знамениті родичі акторки спершу не коментували резонансного скандалу. Однак згодом Кім Кардашян розповіла, що її сестра Хлої проплакала всю ніч після оприлюднення новин про зраду її чоловіка. Водночас родичі, які з першого дня знайомства з Трістаном Томпсоном були проти їх стосунків, ніколи не пробачать баскетболісту цієї зради. Про це розповідали інсайдери.