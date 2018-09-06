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Хлої Кардашян показала стильну дочку у 5 місяців: фото

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Хлої Кардашян і донька Тру
Хлої Кардашян і донька Тру / Instagram

34-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Хлої має багато шанувальників та шанувальниць свого стилю. Тепер щаслива мама починає трендово одягати свою п'ятимісячну дочку.

Хлої опублікувала нові знімки Тру на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка також позначила на фото знаменити подружжя Кріссі Тейген та Джон Ледженд, які бавилися з малюком.

Зауважимо, що Тру одягнена у total black: чорний комбінезон, хустка на волоссі та сонцезахисні окуляри.

"Я і моя дівчинка", – прокоментувала знімок в Instagram Хлої.


Дочка Хлої Кардашян / Instagram


Дочка Хлої Кардашян / Instagram


Дочка Хлої Кардашян / Instagram


Дочка Хлої Кардашян / Instagram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

 

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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