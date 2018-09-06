Хлої Кардашян показала стильну дочку у 5 місяців: фото

34-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Хлої має багато шанувальників та шанувальниць свого стилю. Тепер щаслива мама починає трендово одягати свою п'ятимісячну дочку.

Хлої опублікувала нові знімки Тру на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка також позначила на фото знаменити подружжя Кріссі Тейген та Джон Ледженд, які бавилися з малюком.

Зауважимо, що Тру одягнена у total black: чорний комбінезон, хустка на волоссі та сонцезахисні окуляри.

"Я і моя дівчинка", – прокоментувала знімок в Instagram Хлої.



Дочка Хлої Кардашян / Instagram



Дочка Хлої Кардашян / Instagram



Дочка Хлої Кардашян / Instagram



Дочка Хлої Кардашян / Instagram