Хлої Кардашян відкрила таємницю імені своєї донечки Тру

Світська левиця та зірка реаліті-шоу про "Сімейство Кардашян" Хлої Кардашян зізналась, чому ж вирішила назвати свою одномісячну доньку незвичним іменем Тру.

Зірка на своєму офіційному сайті розповіла, хто запропонував дати її доньці таке незвичайне ім'я. Раніше фанати здогадувались, що після новин про численні зради коханого Хлої – баскетболіста Трістана Томпсона, зіркова матуся вирішила дати символічну назву спільній доньці Тру (в перекладі з англійської – "правда").

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Однак причина виявилась зовсім іншою. Як стало відомого, таке незвичайне ім'я було придумано ще до того, як 33-річна Кардашян дізналася про зради свого коханого Трістана. Ідею дати доньці ім'я Тру запропонувала бабуся Хлої – Мері Джо Кемпбелл.

Вона запропонувала це ім'я. Так звали мого прадіда, а ще це друге ім'я мого дідуся! А я думала, чомусь всю вагітність про нього. Це якась магія. Я дуже хочу скоріше повернутися в Лос-Анджелес, щоб Тру швидше познайомилася зі своєю прабабусею,

– поділилася Хлої.

Що цікаво, про історію імені доньки Хлої раніше також розповідала матір зірки – Кріс Дженнер.

"Я рада вітати свою дорогоцінну внучку. Веселий факт: ім'я мого дідуся зі сторони батька було Тру Отіс Хагтон; ім'я мого батька було Роберт Тру Хагтон. Тому я дуже щаслива, що Хлої назвала донечку ім'ям Тру", – йшлось в дописі Кріс в Instagram.

Допис, поширений Kris Jenner (@krisjenner) 16 Кві 2018 р. о 1:45 PDT

Нагадаємо, що баскетболіст Трістан Томпсон і Хлое Кардашьян стали батьками 12 квітня. Тру з'явилася на світ раніше терміну, так як у Кардашян почалися передчасні пологи на тлі зрад Трістана.