22:42
5 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хлої Кардашян відверто розповіла про свою вагітність та заміжжя з коханим

18:31, сьогодні 634 Читать новость на русском
Хлої Кардашян
Хлої Кардашян / Фото з відкритих джерел

Світська левиця та реаліті-зірка Хлої Кардашян, яка сьогодні перебуває на 6 місяці вагітності у зйомці нового випуску шоу Еллен Дедженерес розповіла, як вона себе почуває зараз і що думає про заміжжя з батьком її первістка.

Про це пишуть в Billboard.

В інтерв'ю Хлої вкотре підтвердила, що перебуває на шостому місяці вагітності, але поки не знає стать дитини. За словами майбутньої мами, якщо народиться син, то вона готова назвати малюка на честь його батька – 26-річного баскетболіста Трістана Томпсона.

Читайте також: Вагітна Хлої Кардашян опублікувала романтичну серію з коханим: фото

Якщо це буде хлопчик, я виберу ім'я Трістан-молодший. Для дочки вибір ширший, навіть не знаю, яке ім'я вибрати. Хочу, щоб воно починалося на "К" або "Т",
– зізналася Хлої.

На питання про заміжжя вона відповіла, що закохані неодноразово обговорювали цю тему, однак Хлої інтригуюче зауважила, що станеться те, що має статися. Вона також розповіла, як переносить вагітність і зізналася, що максимально довго не носила одяг для майбутніх мам.

"Перший триместр був важким. На початку ще ніхто не знає, що ти вагітна, і ти відчуваєш себе найбільш незручно. Як тільки люди дізнаються, всі незручності будуть компенсовані", – підсумувала зірка.

Today tune into @theellenshow!! Make up: @styledbyhrush Hair: @andrewfitzsimons Styling: @danixmichelle

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Захарченко влаштував несолодке життя жителям
сьогодні, 22:02 Захарченко влаштував несолодке життя жителям "республіки": звірські побори на Донбасі
Олексій Чибісов 3445
Де у світі найбільше українських емігрантів: цікава статистика
сьогодні, 19:04 Де у світі найбільше українських емігрантів: цікава статистика
11173
Заборона феєрверків: чому, де і як довго
сьогодні, 19:01 Заборона феєрверків: чому, де і як довго
Яніна Ткачук 563
Очень скоро будет наше абсолютно Новое Рождество, новая эра!
сьогодні, 17:01 Очень скоро будет наше абсолютно Новое Рождество, новая эра!
Володимир Співаковський 2178
Дело Ирины Ноздровской набирает опасных для Украины оборотов
сьогодні, 15:02 Дело Ирины Ноздровской набирает опасных для Украины оборотов
Микола Спиридонов 8498
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук