Хлої Кардашян відверто розповіла про свою вагітність та заміжжя з коханим

Світська левиця та реаліті-зірка Хлої Кардашян, яка сьогодні перебуває на 6 місяці вагітності у зйомці нового випуску шоу Еллен Дедженерес розповіла, як вона себе почуває зараз і що думає про заміжжя з батьком її первістка.

Про це пишуть в Billboard.

В інтерв'ю Хлої вкотре підтвердила, що перебуває на шостому місяці вагітності, але поки не знає стать дитини. За словами майбутньої мами, якщо народиться син, то вона готова назвати малюка на честь його батька – 26-річного баскетболіста Трістана Томпсона.

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Якщо це буде хлопчик, я виберу ім'я Трістан-молодший. Для дочки вибір ширший, навіть не знаю, яке ім'я вибрати. Хочу, щоб воно починалося на "К" або "Т",

– зізналася Хлої.

На питання про заміжжя вона відповіла, що закохані неодноразово обговорювали цю тему, однак Хлої інтригуюче зауважила, що станеться те, що має статися. Вона також розповіла, як переносить вагітність і зізналася, що максимально довго не носила одяг для майбутніх мам.

"Перший триместр був важким. На початку ще ніхто не знає, що ти вагітна, і ти відчуваєш себе найбільш незручно. Як тільки люди дізнаються, всі незручності будуть компенсовані", – підсумувала зірка.