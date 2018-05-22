Хлої Кардашян вперше продемонструвала фігуру після народження дитини: фото

Американська зірка реаліті-шоу Хлої Кардашян, яка нещодавно вперше стала мамою, показала свою фігуру після пологів.

У серії відеороликів, опублікованих в Snapchat, Хлої продемонструвала, як вигдядає її тіло після вагітності. 33-річна зірка позувала у спортзалі, де зараз проводить багато часу, щоб виглядати, як до пологів.

Читайте також: Хлої Кардашян вперше показала свою новонароджену доньку: чарівне відео

Хлої Кардашян

Кардашян зізналася, що їй не так легко повернутися у свій звичний ритм, але зірка налаштована оптимістично.

Як відомо, Хлої Кардашян вперше стала мамою 12 квітня. Пологи зірки були передчасними. Можливою причиною цього стала поява у ЗМІ кадрів, на яких її бойфренд Трістан Томпсон зраджує Хлої з працівницею стриптиз-клубу.