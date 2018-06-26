12:50
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 16°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Хлої Кардашян вперше прокоментувала зраду її коханого Трістана Томпсона

191 Читать новость на русском
Хлої Кардашян
Хлої Кардашян / Instagram / @khloekardashian

Світська левиця Хлої Кардашян за останні місяці пережила немало болю – на 9 місяці вагітності зірка дізналась про численні зради її нареченого – баскетболіста Трістана Томпсона. Лише зараз жінка вирішила дати свою першу відповідь на запитання шанувальників.

На її Twitter-сторінці одна шанувальниця висловила своє захоплення та водночас невдоволення зірковою матусею: "Я обожнюю Хлої Кардашян, переживаю за неї і розчарована тим, що вона залишилася з цим Трістаном. На словах вона вихваляє жінок, що мають високу самооцінку і здатних піти. Вона лицемірка".

Читайте також: Бідна Хлої, – Кім Кардашян вперше прокоментувала скандал довкола стосунків її сестри

Сестра Кім Кардашян, довго не думаючи, відповіла на такий осуд і тим самим прокоментувала ситуацію, яка вже кілька місяців хвилює тисячі фанатів.

Не зовсім так. Ви не знаєте, що відбувається у нас вдома, і які сили потрібні для відновлення і подальшого життя. Я пишаюся своєю силою. Ціную вашу думку,
– відповіла Кардашян.

Нагадаємо, що в квітні Хлої Кардашян дізналась про зради Трістана Томпсона через фотографії папараці в ЗМІ. Тоді вона перебувала на 9 місяці вагітності і через жахливі новини у неї почались передчасні пологи.

Згодом стало відомо, що в момент народження дівчинки на ім’я Тру з Хлої перебував і її бойфренд-зрадник. Жінка вирішила не розривати стосунки з партнером заради їхнього первістка і через деякий час знову почала з ним з’являтись на публіці, через що, за повідомленнями інсайдерів, дуже цим переймалась.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
сьогодні, 12:00 Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
Ян Валетов 744
Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
сьогодні, 08:38 Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
Євгенія Мазур 791
Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
25 червня, 23:35 Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
Іван Вербицький 808
Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
25 червня, 22:00 Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
Блог Соцмережі 1754
Перейменування областей: кому і як міняти документи
25 червня, 20:01 Перейменування областей: кому і як міняти документи
Яніна Ткачук 2260
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук