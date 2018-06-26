Хлої Кардашян вперше прокоментувала зраду її коханого Трістана Томпсона

Світська левиця Хлої Кардашян за останні місяці пережила немало болю – на 9 місяці вагітності зірка дізналась про численні зради її нареченого – баскетболіста Трістана Томпсона. Лише зараз жінка вирішила дати свою першу відповідь на запитання шанувальників.

На її Twitter-сторінці одна шанувальниця висловила своє захоплення та водночас невдоволення зірковою матусею: "Я обожнюю Хлої Кардашян, переживаю за неї і розчарована тим, що вона залишилася з цим Трістаном. На словах вона вихваляє жінок, що мають високу самооцінку і здатних піти. Вона лицемірка".

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Сестра Кім Кардашян, довго не думаючи, відповіла на такий осуд і тим самим прокоментувала ситуацію, яка вже кілька місяців хвилює тисячі фанатів.

Не зовсім так. Ви не знаєте, що відбувається у нас вдома, і які сили потрібні для відновлення і подальшого життя. Я пишаюся своєю силою. Ціную вашу думку,

– відповіла Кардашян.

Not exactly Queen Persia, you have no knowledge of what goes on in our household or the enormous rebuilding this takes to even coexist. I’m proud of my strength. I appreciate your opinion and I hope you hold that same opinion to everyone else who has stayed in situations. — Khloé (@khloekardashian) 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, що в квітні Хлої Кардашян дізналась про зради Трістана Томпсона через фотографії папараці в ЗМІ. Тоді вона перебувала на 9 місяці вагітності і через жахливі новини у неї почались передчасні пологи.



Згодом стало відомо, що в момент народження дівчинки на ім’я Тру з Хлої перебував і її бойфренд-зрадник. Жінка вирішила не розривати стосунки з партнером заради їхнього первістка і через деякий час знову почала з ним з’являтись на публіці, через що, за повідомленнями інсайдерів, дуже цим переймалась.