Хлої Кардашян вперше прокоментувала зраду її коханого Трістана Томпсона
Світська левиця Хлої Кардашян за останні місяці пережила немало болю – на 9 місяці вагітності зірка дізналась про численні зради її нареченого – баскетболіста Трістана Томпсона. Лише зараз жінка вирішила дати свою першу відповідь на запитання шанувальників.
На її Twitter-сторінці одна шанувальниця висловила своє захоплення та водночас невдоволення зірковою матусею: "Я обожнюю Хлої Кардашян, переживаю за неї і розчарована тим, що вона залишилася з цим Трістаном. На словах вона вихваляє жінок, що мають високу самооцінку і здатних піти. Вона лицемірка".
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Сестра Кім Кардашян, довго не думаючи, відповіла на такий осуд і тим самим прокоментувала ситуацію, яка вже кілька місяців хвилює тисячі фанатів.
Не зовсім так. Ви не знаєте, що відбувається у нас вдома, і які сили потрібні для відновлення і подальшого життя. Я пишаюся своєю силою. Ціную вашу думку,
– відповіла Кардашян.
Нагадаємо, що в квітні Хлої Кардашян дізналась про зради Трістана Томпсона через фотографії папараці в ЗМІ. Тоді вона перебувала на 9 місяці вагітності і через жахливі новини у неї почались передчасні пологи.
Згодом стало відомо, що в момент народження дівчинки на ім’я Тру з Хлої перебував і її бойфренд-зрадник. Жінка вирішила не розривати стосунки з партнером заради їхнього первістка і через деякий час знову почала з ним з’являтись на публіці, через що, за повідомленнями інсайдерів, дуже цим переймалась.
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