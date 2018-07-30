H&M відмовився від фотошопу: фото без ретуші
Шведський бренд одягу H&M (Hennes & Mauritz) вирішив відмовитися від ретушування фотографій моделей в купальниках.
В інтернет-магазині бренду вже опублікували каталожні фото моделей в купальниках без використання редактора.
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Так, на тілах моделей тепер помітні волосся, розтяжки, шрами і зморшки – звичайні особливості, які притаманні жіночому тілу.
Більшість покупців схвально відреагували на таку ініціативу. Зауважимо, що подібна політика допомагає звичайним дівчатами припинити порівнювати себе з "ідеальними" відфотошопленими тілами моделей.
Крім того, таким рішенням бренд продемонстрував своє ставлення до бодіпозитиву.
Нагадаємо, британський інтернет-магазин одягу, взуття та аксесуарів Boohoo раніше опублікував фото моделей з розтяжками без ретуші. Таку ініціативу підтримали також бренди ASOS і Missguided.