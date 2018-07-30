17:09
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

H&M відмовився від фотошопу: фото без ретуші

139 Читать новость на русском
H&M відмовився від ретуші
H&M відмовився від ретуші

Шведський бренд одягу H&M (Hennes & Mauritz) вирішив відмовитися від ретушування фотографій моделей в купальниках.

В інтернет-магазині бренду вже опублікували каталожні фото моделей в купальниках без використання редактора.

Читайте також: Як королева: представники Франції на Євробаченні 2018 презентували новий кліп про бодіпозитив

Так, на тілах моделей тепер помітні волосся, розтяжки, шрами і зморшки – звичайні особливості, які притаманні жіночому тілу.

H&M відмовився від ретуші

H&M відмовився від ретуші

Більшість покупців схвально відреагували на таку ініціативу. Зауважимо, що подібна політика допомагає звичайним дівчатами припинити порівнювати себе з "ідеальними" відфотошопленими тілами моделей. 

H&M відмовився від ретуші

Крім того, таким рішенням бренд продемонстрував своє ставлення до бодіпозитиву. 

H&M відмовився від ретуші

Нагадаємо, британський інтернет-магазин одягу, взуття та аксесуарів Boohoo раніше опублікував фото моделей з розтяжками без ретуші. Таку ініціативу підтримали також бренди ASOS і Missguided.

Теги: LifeStyle Стиль і мода Краса
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук