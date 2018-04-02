H&M представили лінію одягу для весілля

Шведський бренд одягу H&M представив своїм прихильникам весільну лінію, куди увійшли вишукані та стильні сукні, які сподобаються тим, хто не любить корсети.

Варто відзначити, що це прекрасна альтернатива традиційним корсетним сукням, які не завжди підходять під обрану тематику свята. До колекції увійшли сукні різної довжини, комбінезони та аксесуари.

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Ще одним плюсом стало те, що ціни на речі з нової колекції варіюються від 20 до 249 доларів, тому, якщо церемонія розбита на кілька блоків, наречена може вибрати дві або навіть три сукні. Більшість моделей із запропонованого асортименту можна носити також в повсякденному житті. Наприклад, брати їх з собою на фестиваль.

Нагадаємо, цієї весни компанія H&M планує вийти на український ринок. В Україні мають з’явитись 2-3 фірмових магазини бренду. Найбільш привабливими для мережі магазинів є великі торгові центри в Києві: ТРЦ Sky Mall, Lavina Mall и Ocean Plaza.