H&M створили колекцію вечірніх суконь, натхненні Met Gala

Шведський мас-маркет-бренд H&M так захопився нещодавнім Балом Інституту костюму моди "Met Gala", що вирішив створити спеціальну колекцію, присвячену модній вечірці.

Креативний консультант H&M Анн-Софі Йоханссон зазначив, що покупців марки дуже надихає її зв'язок зі світом високої моди. Тому компанія вирішила випустити спеціальну колекцію, присвячену Met Gala, куди увійшли стильні вечірні сукні, взуття та прикраси, створені за мотивами зіркових образів щорічної вечірки.

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Розкішну колекцію Gala Collection можна буде придбати в онлайн-магазині марки і в нью-йоркському флагмані H&M на П'ятій авеню з 10 травня. Вартість суконь складатиме від 100 до 500 доларів.



Gala Collection



Gala Collection



Gala Collection



Gala Collection



Gala Collection



Gala Collection



Gala Collection



Gala Collection

Варто додати, що вже який рік поспіль на Met Gala з'являються зірки в спеціально створених нарядах H&M. Цього року ними стали актриси Олівія Манн, Жасмин Сандерс, Лілі Рейнхарт і топ-модель Алек Век.

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Зірки в образах H&M на Met Gala-2018