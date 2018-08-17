H&M в Україні: хто з зірок завітав на вечірку-відкриття

Перший в Україні магазин H&M відкриється для 18 серпня у Києві. А напередодні, 16 серпня, відбулася вечірка з нагоди такої події.

На вечірку від H&M завітали багато українських селебретіс: лідерка гурту Hardkiss Юлія Саніна, співачка Надя Дорофеєва з чоловіком Володимиром Дантесом, телеведуча Катерина Осадча та інші.

Читайте також: H&M в Україні: що варто знати про бренд

Подія відбулася у самому магазині брендового одягу – у столичному торговому центрі Lavina Mall.

Допис, поширений ВРЕМЯ И СТЕКЛО (@vremyaistekllo) 16 Сер 2018 р. о 9:36 PDT

Допис, поширений Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_) 16 Сер 2018 р. о 1:51 PDT

Допис, поширений Yuri Ivanysko (@ivanysko) 17 Сер 2018 р. о 1:07 PDT

Допис, поширений 23-59.com.ua (@2359.com.ua) 17 Сер 2018 р. о 12:23 PDT

Допис, поширений Daria Kolomiec (@dashakolomiec) 16 Сер 2018 р. о 7:16 PDT

Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss) 16 Сер 2018 р. о 2:05 PDT

Допис, поширений Dodo&Karol (@dodoxtina_) 16 Сер 2018 р. о 3:42 PDT

Допис, поширений OLEYNIK (@oleynikvadim) 16 Сер 2018 р. о 11:47 PDT

Добрий вечір Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 16 Сер 2018 р. о 8:38 PDT