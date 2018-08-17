H&M в Україні: хто з зірок завітав на вечірку-відкриття
Перший в Україні магазин H&M відкриється для 18 серпня у Києві. А напередодні, 16 серпня, відбулася вечірка з нагоди такої події.
На вечірку від H&M завітали багато українських селебретіс: лідерка гурту Hardkiss Юлія Саніна, співачка Надя Дорофеєва з чоловіком Володимиром Дантесом, телеведуча Катерина Осадча та інші.
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Подія відбулася у самому магазині брендового одягу – у столичному торговому центрі Lavina Mall.
Джерело: 24 Канал
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