Хмарочос-бублик в Гуанчжоу: як виглядає споруда, яка приносить удачу

Хмарочос у китайському місті Гуанчжоу вражає не лише формою, але й задумом, за яким його будували.

Guangzhou Circle свого часу був найбільш високою круглою спорудою у світі.

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Його будівництво завершили у 2013-му за проектом італійського архітектора Джозефа ді Паскуале. У 138-метровій споруді 33 поверхи загальною площею понад 85 тисяч метрів квадратних, але її головною родзинкою є отвір діаметром 48 метрів.

Будівля належить компанії Hongda Xingye Group і в ній розташовується головний офіс Guangdong Plastic Exchange – один з найбільший у світі майданчиків з торгівлі пластиком.

Місцеві мешканці нафантазували чимало вигадливих назв для цієї незвичної споруди, як її тільки не називають – бубликом, пончиком, диском чи колесом.



Круглий хмарочос в Гуанчжоу//Фото: Joseph di Pasquale / AM project

Збудувати хмарочос круглої форми італійського архітектора надихнула наявність річки поруч. Коли Guangzhou Circle відображається у воді, то нагадує цифру 8, яка у китайців вважається щасливою.



Круглий хмарочос в Гуанчжоу нагадує цифру 8 з відображенням у річці//Фото: Joseph di Pasquale / AM project

На перших поверхах розташовуються торгові центри, наступні поверхи займають офіси, а на верхівці розташувався 7-зірковий готель. Порівняйте, як виглядає номер у 7-зірковому готелі в Шанхаї.

Серцем будівлі вважають величезний зал пластмасової біржі, який розташувався просто над діркою бублика і займає понад 2 тисячі метрів квадратних.

Круглий хмарочос у Китаї: дивіться відео

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