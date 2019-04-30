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      Хмарочос, що зникає: "невидиму" висотку збудують у Нью-Йорку

      248 Читать новость на русском
      Хмарочос, який "зникає", з'явиться поруч з Empire State Building
      Хмарочос, який "зникає", з'явиться поруч з Empire State Building / Dezeen.com

      У Нью-Йорку поруч зі знаменитим Empire State Building збудують новий футуристичний хмарочос East 34th із чорного скла.

      Висотка буде особлива тим, що створюватиме ілюзію, ніби верхівка будівлі зникає у хмарах.

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      Над дизайном проекту працювало бюро MAD Architects, пише Dezeen.

      Загальна площа будівлі становитиме понад 11 тисяч метрів квадратних, а висота – 232 метри.

      Нью-Йорк панорама хмарочос
      Панорама Нью-Йорка з "чорним" хмарочосом поруч з Empire State Building//Фото: Dezeen.com

      Для порівняння – висота сусіднього Empire State Building разом зі шпилем 448 метрів.

      via GIPHY

      Верхня частина і дах нового хмарочосу будуть прозорими і саме це має створювати ілюзію, ніби будівля тоне у хмарах.

      хмарочос Нью-Йорк США
      Верхівка хмарочосу East 34th буде прозорою//Фото: Dezeen.com

      Більша частина споруди буде відведена під житлові квартири, а на першому поверсі розташуються бутіки та торгові центри.

      хмарочос Нью-Йорк чорний хмарочос
      Більшу частину "чорного" хмарочосу займатимуть житлові квартири//Фото: Dezeen.com

      Для мешканців та відвідувачів елітної висотки в серці Нью-Йорка також створять зону відпочинку, яку прикрасить "жива" стіна.

      хмарочоси Нью-Йорк проект
      Проект "чорного" хмарочосу у Нью-Йорку//Фото: Dezeen.com

      Влада Нью-Йорка має намір заборонити будівництво скляних хмарочосів – вони набагато шкідливіші, ніж традиційні бетонні.

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      Теги: Новини США Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі Нью-Йорк
      Джерело: 24 канал
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