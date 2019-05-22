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      Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва

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      Будівля на вулиці Зеленій, 12 у Львові
      Будівля на вулиці Зеленій, 12 у Львові / Мирослава Ляхович/modernism.lviv-online.com

      На початку вулиці Зеленої у Львові стоїть великий сірий будинок. Мало хто звертає на нього увагу, а хтось навіть може сплутати з радянською забудовою.

      Зараз тут розміщується державна установа Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни.

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      Трохи більш заглиблені в тему люди знають, що це ще довоєнний будинок і називався він в народі Інститут Вайгля.

       

       

      Будинок Установи соціального страхування, так він тоді називався, звели у 1937-1939 роках, за адресою вулиця Зелена, 12.

      Будинок Зелена 12 Львів
      Будинок на вулиці Зеленій, 12 у Львові на старих фотографіях//Фото: modernism.lviv-online.com

      На той час це був справжнісінький хмародер – шість поверхів.

       

       

      Цей будинок – яскравий приклад функціоналізму. Автором проекту був відомий архітектор Ян Багенський. Що цікаво, сам він був прихильником класичної архітектури, проте змінив свої погляди під впливом модного стилю.

       

       

      Чому інститут Вайгля? У вересні 1939-го в будинку розмістили командування оборони міста. Під час Другої світової війни тут працював відомий вчений Рудольф Вайґль.

      Будинок Вайгля Львів архітектура Львів
      "Будинок Вайґля" на вулиці Зеленій у Львові//Фото: modernism.lviv-online.com

      Він же винайшов вакцину від тифу. Був засновником Інституту боротьби з цією хворобою. Рудольф Вайґль також врятував від знищення багатьох поляків та євреїв.

       

       

      Судячи з того, що в стилі функціоналізму почали зводити громадські будинки, в тридцятих роках Польська держава почала фінансувати розвиток нового напрямку в архітектурі. Звісно, молода держава хотіла асоціювати себе з новим стилем життя.

       

       

      Цей будинок вважається одним з найяскравіших прикладів польського модернізму. Строгі зовнішні форми відносять цей будинок саме до школи польських архітекторів.

       

       

      Адже, як відомо, тоді у Львові архітектурне середовище модернізму мало власне польську та єврейську гілки. Поляки будували строгіше та простіше, єврейські архітектори дозволяли собі більше експресії.

       

       

      Багенський спроектував цей будинок в рафінованих формах функціоналізму.

       

       

      Як і казали модерністи, форма слідує за функцією, кожна деталь цієї споруди була продумана і корисна . Фактично зовнішній вигляд будинку виходив з його внутрішніх потреб.

      Оригінал: modernism.lviv-online.com

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      Автор: Мирослава Ляхович
      Теги: Історія Архітектура Новини Львова Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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