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      Хмельницька область піднялася на перші місця за обсягом експорту та інвестицій

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      Вадим Лозовий
      Вадим Лозовий

      Хмельницька область піднялася з 21 на 9 позицію в рейтингу регіонів України і є одним з лідерів із залучення іноземних інвестицій.

      Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Вадим Лозовий під час презентації підсумків свого першого року перебування на посаді.

      Зокрема, обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в економіку області станом на 1 січня 2019 становив $ 199,5 млн, що на 16,8% більше аналогічного показника на початку року. За цим показником область посідає друге місце в Україні. Також значно зріс у порівнянні з 2017 роком експорт – на 36,5%, що виводить область в лідери за темпами зростання серед регіонів України. Серед найгучніших інвестиційних проектів губернатор виділив підприємство "СЕ Борднетце-Україна", яке виробляє кабельні мережі для автомобілів концерну Volkswagen, соєво-екстракційний завод "А.Т.К." і виробництво фармацевтичних виробів "НПК "Екофарм". Всього за останній рік в області було створено 16,8 тис. нових робочих місць. При цьому однією з найпривабливіших сфер діяльності в регіоні залишається АПК – реалізовано 26 інвестиційних проектів.

      Серед важливих результатів першого року роботи чиновник назвав початок робіт з відновлення діяльності аеропорту "Хмельницький".

      "Після кількох років простою зрушилося з мертвої точки питання будівництва і реконструкції Хмельницького аеропорту. Те, що було зроблено за останні 4 місяці, керівникам області не вдавалося зробити роками: передача обладнання, укладання угод з підприємствами малої авіації, рішення багатьох бюрократичних питань із залученням представників профільного міністерства", – зазначив голова Хмельницької ОДА.

      В рамках реалізації Національної транспортної стратегії України на реконструкцію злітно-посадкової смуги буде виділено 375 млн грн, ще 13,7 млн ​​грн буде направлено з обласного бюджету та бюджету міста Хмельницький. Планується, що Хмельницький аеропорт буде орієнтований на авіаційні вантажні та стане першим в Україні авіаційним транспортно-логістичним вузлом.

      Одним із пріоритетів своєї діяльності на посаді губернатора Вадим Лозовий назвав забезпечення жителів Хмельницької області якісною медичною допомогою. Для цього за минулий рік було відремонтовано відділення центральних районних лікарень, відкрито кілька нових медичних корпусів (в Городку, Дунаївцях та Ізяславі), відновлені роботи на ряді медичних недобудов, придбано 40 автомобілів швидкої допомоги.

      "Розпочато будівництво дитячої обласної лікарні. Хмельницька область залишалася єдиною в Україні, де не було сучасної дитячої лікарні, а існуюче приміщення знаходилося в жалюгідному стані. Вже завершено будівництво 7-ми поверхового корпусу. Всього на будівництво дитячої обласної лікарні виділено 30 млн грн", – заявив Вадим Лозовий.

      Особливу увагу в своєму виступі голова ОДА приділив успіхам децентралізації. Вадим Лозовий зазначив, що Хмельницька область займає лідируючі позиції із впровадження реформи. Так, в області вже створено 47 об'єднаних територіальних громад, що становить 62% площі області, а це найкращий показник в Україні. А завдяки бюджетній децентралізації доходів бюджетів міст обласного значення збільшилися на 423 млн грн, а 38 ОТГ – на 254 млн грн.

      Крім того, додатково близько 20 млн грн вдалося залучити Хмельницької області з держбюджету завдяки налагодженню співпраці облдержадміністрації та народних депутатів, які пройшли до Верховної Ради по одномандатних округах регіону. Зокрема, за ці кошти держбюджету при фінансуванні з обласного та місцевих бюджетів розпочато відновні роботи в аеропорту "Хмельницький", добудовано новий сучасний корпусу Городоцької центральної районної лікарні, відкрито першу чергу Теофіпольського районного будинку культури, закінчується будівництво Хмельницької обласної дитячої лікарні.

      "Вадим Лозовий налагодив системну взаємодію з народними депутатами України. Визначено пріоритетні напрямки, для спільного фінансування яких нардепи лобіюють виділення коштів з державного бюджету. В результаті такої взаємодії всього за рік відкриті нові школи, лікувальні установи, реконструйовані соціально значущі об'єкти", – підкреслює народний депутат Андрій Шинкович.

      Нагадаємо, в березні в Хмельницькому відбулося засідання обласної Ради регіонального розвитку, під час якого було презентовано План перспективного розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки. Розробляється Стратегія розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки.

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      Теги: Новини України Інвестиції Експорт Новини Хмельницького
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