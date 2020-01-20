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      Хмельницька ЗОШ №8 отримала транспорт для перевезення дітей з порушенням опорно-рухового апарату

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      У спеціалізованій школі №8, що у Хмельницьку, дітей із порушеннями опорно-рухового апарату відтепер перевозитимуть спеціалізованим автотранспортом.

      Подарунок школа отримала завдяки місцевій вчительці Лесі Шевчук, син якої навчається у цій школі.

      Я можу сміливо казати, що треба мріяти грамотно і озвучувати свої мрії, щоб всі знали про них. Тоді, можливо, знайдеться такий чарівник, який цю мрію зможе здійснити,
      – сказала учителька початкових класів Леся Шевчук.

      Торік жінка увійшла до ТОП-50 кращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine. Премію заснувала громадська спілка "Освіторія" задля підвищення престижу професії. А партнер премії – агрохолдинг МХП, в межах премії ініціював спеціальну номінацію "Реалізація мрії учителя".

      Ми вибираємо завжди призи за таким принципом, щоб це було максимально корисно суспільству. Мрія Лесі – це дійсно про майбутнє, це дійсно про тих дітей, яким ми повинні і зобов'язані допомагати,
      – пояснила директорка департаменту управління персоналом і комунікацій агрохолдингу МХП Ксенія Прожогіна.

      "Тут майже у кожному класі навчаються діти, що мають різні особливі освітні потреби і, в тому числі, дітки з порушенням опорно-рухового апарату", – зазначила директорка з комунікацій ГС "Освіторія" Жанна Дуфіна.

      Раніше до школи дітей привозив звичайний автобус, який не мав ліфта, щоб піднімати візочки із малюками. Тож дітлахи дуже зраділи подарунку, адже тепер вони зможуть добиратись до школи з більшим комфортом.

      Спеціалізований шкільний автомобіль обладнаний гідравлічною установкою – спеціальною динамічною платформою, яка дає змогу пасажиру плавно потрапити в салон, навіть не встаючи з інвалідного візка.

      Називаймо пам'ятники й вулиці на честь тих людей, імена яких не створюють конфлікт, – Зеленський
      сьогодні
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      Теги: Новини Хмельницького
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