Це сталося у понеділок, 6 липня, на парковці ТРЦ "Оазис". Відповідні кадри очевидці оприлюднили у соцмережах. Що саме спричинило загорання – поки що не відомо.

Читайте також У центрі Львова під час руху загорівся трамвай: відео

Авто згоріло вщент

На відео видно, що електрокар червоного кольору згорів майже увесь, навколо багато диму. Гасити пожежу допомагали водії та працівники торгово-розважального центру, розташованого неподалік. Вони використовували порошкові вогнегасники.

У Хмельницькому згорів електрокар: дивіться відео з соцмереж

Користувачі мережі припустили у коментарях, що до цього могло призвести перегрівання батареї. Водночас зауважили, що все ж таки пожеж з автомобілями на газі чи бензині було значно більше.



У Хмельницькому загорівся електрокар / Фото НГП



Пожежа сталася на вулиці Степана Бандери / Фото НГП

Електрокари Nissan Leaf: що про них відомо

Джерело: "Вікіпедія"