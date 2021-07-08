Це сталося у понеділок, 6 липня, на парковці ТРЦ "Оазис". Відповідні кадри очевидці оприлюднили у соцмережах. Що саме спричинило загорання – поки що не відомо.
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Авто згоріло вщент
На відео видно, що електрокар червоного кольору згорів майже увесь, навколо багато диму. Гасити пожежу допомагали водії та працівники торгово-розважального центру, розташованого неподалік. Вони використовували порошкові вогнегасники.
У Хмельницькому згорів електрокар: дивіться відео з соцмереж
Користувачі мережі припустили у коментарях, що до цього могло призвести перегрівання батареї. Водночас зауважили, що все ж таки пожеж з автомобілями на газі чи бензині було значно більше.
У Хмельницькому загорівся електрокар / Фото НГП
Пожежа сталася на вулиці Степана Бандери / Фото НГП
Електрокари Nissan Leaf: що про них відомо
Джерело: "Вікіпедія"
- Nissan Leaf випускається в Японії з 2010 року. Варто зауважити, що це – перший сучасний електромобіль масового виробництва.
- Саме цьому електричному автомобілю у 2017 – 2021 роках найбільше віддавали перевагу українці. Вони придбали понад 11 тисяч таких машин.