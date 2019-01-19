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      Хоч по всьому світу пірнайте – нічого не відбудеться: Усик із Балі дав пораду українцям – відео

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      Хоч по всьому світу пірнайте – нічого не відбудеться: Усик із Балі дав пораду українцям
      Хоч по всьому світу пірнайте – нічого не відбудеться: Усик із Балі дав пораду українцям / clutch.ua

      Український боксер Олександр Усик наразі перебуває на відпочинку на Балі. Звідти він привітав українців із Водохрещам.

      Усик привітав людей під час прямого ефіру у себе на сторінці в Instagram.

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      Олександр Усик на Водохреща окунувся в басейні на Балі.

      Якщо ви викупаєтеся сьогодні в холодній або в якійсь іншій воді, це не означає, що всі ваші гріхи змиються. Якщо серце буде грубим і злим, якщо ви будете злими до своїх близьких і рідних, і навіть недругів, хоч по всьому світу пірнайте, нічого не відбудеться. Ви залишитеся такими ж, які є – злими,
      – сказав Усик.

      Дивіться відео-привітання Олександра Усика із Водохрещам.

      Нагадаємо, що 19 січня в Україні відзначається одне із найважливіших релігійних свят – Водохреще, яке традиційно супроводжується масовим відвідуванням водойм та зануреннями у крижану воду. Свято не оминуло і українських спортсменів.

      Теги: Новини України Олександр Усик Новорічні свята Поради
      Джерело: 24 Канал
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