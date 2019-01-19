Хоч по всьому світу пірнайте – нічого не відбудеться: Усик із Балі дав пораду українцям – відео
Український боксер Олександр Усик наразі перебуває на відпочинку на Балі. Звідти він привітав українців із Водохрещам.
Усик привітав людей під час прямого ефіру у себе на сторінці в Instagram.
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Олександр Усик на Водохреща окунувся в басейні на Балі.
Якщо ви викупаєтеся сьогодні в холодній або в якійсь іншій воді, це не означає, що всі ваші гріхи змиються. Якщо серце буде грубим і злим, якщо ви будете злими до своїх близьких і рідних, і навіть недругів, хоч по всьому світу пірнайте, нічого не відбудеться. Ви залишитеся такими ж, які є – злими,
– сказав Усик.
Дивіться відео-привітання Олександра Усика із Водохрещам.
Нагадаємо, що 19 січня в Україні відзначається одне із найважливіших релігійних свят – Водохреще, яке традиційно супроводжується масовим відвідуванням водойм та зануреннями у крижану воду. Свято не оминуло і українських спортсменів.