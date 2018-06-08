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Хоч Росії не буде на саміті G7, вона стане "перешкодою" для його учасників, – CBC News

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Росія стане "перешкодою" для саміту G7
Росія стане "перешкодою" для саміту G7 / Zenith Angle

Є питання, які можуть зірвати саміт "Великої сімки". Серед них, зокрема, торгівля і мита, накладені Сполученими Штатами, а також вихід Вашингтона з іранської ядерної угоди. Однак є ще один фактор, що може стати перепоною для учасників саміту в ухваленні рішень, – це Росія, хоч її й виключили із G8.

Про це пише політичний аналітик CBC News Каріна Роман.

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З моменту виключення із "Великої вісімки" у 2014 році через український конфлікт Росія "нависла темною хмарою" над самітом. Цього року вона також стане "ще тією перешкодою" для його учасників, вважає журналістка.

Російські кібератаки і втручання у вибори західних демократій – це ті питання, які захочуть обговорити, принаймні, шість учасників саміту G7. Єдиним, хто відмовиться це робити, буде Дональд Трамп,
– йдеться у статті.

Під час саміту країн "Великої сімки" у 2017-му в італійському місті Таорміна лідери, серед яких був і президент США, змогли досягти консенсусу щодо засудження російської агресії. "У цьому році вони, швидше за все, теж його досягнуть", – прогнозує автор публікації.

Нагадаємо, саміт "Великої сімки" триватиме у канадському Квебеку із 8 по 9 червня. Під час зустрічі із лідерами країн-учасниць G7 президент США запропонував повернути Росію у "Велику вісімку".

Теги: Новини США Новини Росії Новини політики Велика сімка
Джерело: 24 Канал
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