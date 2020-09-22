Хоче допомогти з реформами: відомий бізнесмен Сейсембаєв зустрівся із Зеленським
Президент Володимир Зеленський 21 вересня зустрівся із казахстанським бізнесменом Маргуланом Сейсембаєвим. За результатами розмови вони домовилися про співпрацю.
Після зустрічі із Зеленським Сейсембаєв повідомив, що допоможе впроваджувати реформи в Україні. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
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Про що Зеленський говорив із бізнесменом
- Сейсембаєв каже, що презентував Зеленському свої пропозиції "щодо підвищення ефективності процесу впровадження реформ та законодавства". За його словами, на нього чекає велика і кропітка робота.
- Бізнесмен уточнив, що в Україні хоче поділитися своїм досвідом і працюватиме над "ефективністю процесів". Він розповів також, що Зеленському "дуже сподобалися" його ідеї та пропозиції. А глава держави запропонував Сейсембаєву розпочати втілювати їх.
- Передусім, каже бізнесмен, він має намір розпланувати усю подальшу роботу і знайти професійні кадри для команди.
Я тут буду допомагати Україні. Займаюся улюбленою справою – ефективністю процесів. Для мене це професійний виклик. У бізнесі я впроваджував чимало разів, тепер хочу спробувати це в роботі держаапарату,
– зазначив Сейсембаєв.
Що про Сейсембаєва розповів Саакашвілі
- Раніше чинний голова Нацкомітету реформ Міхеїл Саакашвілі заявив про намір створити Міжнародне бюро з реформ для всіх країн пострадянського простору. Він представив свого офіційного партнера в межах цієї ініціативи – бізнесмена Маргулана Сейсембаєва.
- Саакашвілі тоді зазначив, що до сфери відповідальності Сейсембаєва входитимуть підвищення ефективності процесів забезпечення реформ і законопроєктів, а також вся міжнародна діяльність Офісу.
"Маргулан, без перебільшення, видатна особистість. Звичайний хлопець із одного з тисяч селищ Казахстану зміг створити величезну бізнес-імперію, стати мультимільйонером і увійти до топ-50 списку "Форбс", – описав Сейсембаєва Саакашвілі.
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