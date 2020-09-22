Президент Володимир Зеленський 21 вересня зустрівся із казахстанським бізнесменом Маргуланом Сейсембаєвим. За результатами розмови вони домовилися про співпрацю.

Після зустрічі із Зеленським Сейсембаєв повідомив, що допоможе впроваджувати реформи в Україні. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

Цікаво Чи варто від Саакашвілі чекати реальних реформ: думка експерта

Про що Зеленський говорив із бізнесменом

Сейсембаєв каже, що презентував Зеленському свої пропозиції "щодо підвищення ефективності процесу впровадження реформ та законодавства". За його словами, на нього чекає велика і кропітка робота.

Бізнесмен уточнив, що в Україні хоче поділитися своїм досвідом і працюватиме над "ефективністю процесів". Він розповів також, що Зеленському "дуже сподобалися" його ідеї та пропозиції. А глава держави запропонував Сейсембаєву розпочати втілювати їх.

Передусім, каже бізнесмен, він має намір розпланувати усю подальшу роботу і знайти професійні кадри для команди.

Я тут буду допомагати Україні. Займаюся улюбленою справою – ефективністю процесів. Для мене це професійний виклик. У бізнесі я впроваджував чимало разів, тепер хочу спробувати це в роботі держаапарату,

– зазначив Сейсембаєв.

Що про Сейсембаєва розповів Саакашвілі

Раніше чинний голова Нацкомітету реформ Міхеїл Саакашвілі заявив про намір створити Міжнародне бюро з реформ для всіх країн пострадянського простору. Він представив свого офіційного партнера в межах цієї ініціативи – бізнесмена Маргулана Сейсембаєва.

Саакашвілі тоді зазначив, що до сфери відповідальності Сейсембаєва входитимуть підвищення ефективності процесів забезпечення реформ і законопроєктів, а також вся міжнародна діяльність Офісу.

"Маргулан, без перебільшення, видатна особистість. Звичайний хлопець із одного з тисяч селищ Казахстану зміг створити величезну бізнес-імперію, стати мультимільйонером і увійти до топ-50 списку "Форбс", – описав Сейсембаєва Саакашвілі.

До теми Як Саакашвілі зібрався реформувати українські суди: переваги та недоліки