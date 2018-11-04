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      "Хоче мати друга в Кремлі": екс посол США пояснив, навіщо Трампу нова зустріч з Путіним

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      У США пояснили, чому Трамп хоче вдруге зустрітися з Путіним
      У США пояснили, чому Трамп хоче вдруге зустрітися з Путіним / Фото з відкритих джерел

      Президент США Дональд Трамп є прихильним до свого колеги з Російської Федерації Володимира Путіна, і тому він зацікавлений у зустрічах та переговорах з Кремлем.

      Про це заявив колишній посол США в Україні, очільник Євразійського центру при американському аналітичному центрі Atlantic Council Джон Гербст в інтерв’ю "Главкому".

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      "Ми знаємо, що Трамп прихильний до Кремля і Путіна. Тому для нього важлива будь-яка можливість зустрічі на вищому рівні з росіянами. По-друге, Трамп зараз відступає від угоди про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Звичайно він розуміє, що це рішення Путін не вітає. І для Трампа це ще одна причина зустрітися саме зараз, тому що він хотів би мати друга в Кремлі", – заявив Гербст.

      На думку дипломата, радники Трампа розуміють, що було б помилкою протистояти його зустрічі з російським лідером зараз.

      Я помітив, що в списку тем майбутньої зустрічі немає теми України. Але це тільки перші сигнали, це не останнє бачення американськими бюрократами цієї зустрічі,
      – додав екс-посол США.

      Зустріч відбудеться вже після виборів в американський Конгрес. Тому Гербст зауважив, що якщо на них перемогу отримають республіканці, це може вплинути на підхід Трампа до зустрічі з Путіним.

      "Він би відчував себе самовпевнено, могла виникнути ситуація, коли він міг би робити Путіну якісь подарунки", – припустив дипломат.

      Нагадаємо, 11 листопада і Парижі відбудеться зустріч Трампа з Путіним. Її узгодили під час візиту радника американського президента Джона Болтона до Москви. Головною темою переговорів стане вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

      Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Новини США Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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