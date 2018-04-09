"Хоче отримати всю Україну": політолог пояснив головну мету Путіна

Анексія півострова Крим стала початком плану президента Росії Володимира Путіна щодо захоплення усієї території України.

Про це пише у статті політолог, журналіст і публіцист Віктор Каспрук на "Радіо Свобода".

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За його словами, Кримська авантюра Путіна і вторгнення Росії в Україну показують, що Кремль взявся за непідйомне для себе завдання. Так, політолог підкреслив, що саме лиш володіння півостровом для Москви спричиняє великі грошові витрати.

"Символ Криму є сакральним у путінському сприйнятті навколишнього світу. Адже він, анексуючи цю українську територію, зовсім не збирався захоплювати один лише Крим, який без сухопутного коридору з Російською Федерацією до перешийку логістично є надвитратним", – розповів Каспрук.

Водночас, публіцист впевнений, що Путін, у дослідженнях майбутніх істориків, назавжди залишиться зарозумілою особою, яка зневажливо ставилися до демократії, свободи слова і прав людини та президентом, який вдався до анексії чужих земель, втручання у внутрішні справи незалежних держав, шпигунства і отруєння іноземних громадян.

Він хотів, і все ще хоче, отримати всю Україну або принаймні суцільну смугу суші від Ростовської області до окупованого Росією українського Криму. І досить велику, щоб солідно виглядати в майбутніх підручниках історії,

– пояснив політолог.

На його думку, російський лідер прорахувався в тому, що такими агресивними діями, "вибравши шлях безглуздого фарсу і постійної конфронтації із Заходом", прирік Росію на міжнародну ізоляцію.

"Безвідповідальний політик, котрий бачить світ, як ворога, готовий і далі розгортати гібридну війну на всіх фронтах, прагнучи визнання "величі" Росії і її виняткової ролі на світовій арені. Все, до чого він тільки доторкнувся, перетворюється на конфронтацію, хаос, руїни, смерті і кров невинних людей", – зазначив Каспрук.