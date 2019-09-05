Хочемо бачити його на суді в Нідерландах, – родичі загиблих рейсу MH17 про звільнення Цемаха

Родичі і близькі загиблих в катастрофі Boeing рейсу MH17 занепокоєні тим, що головний підозрюваний Володимир Цемах може вільно розгулювати на волі після того, як український суд відпустив його з-під варти під власне зобов’язання.

Про це член правління нідерландського фонду "Авіакатастрофа MH17" Піт Плуг розповів в коментарі голландській газеті Parool. Сам чоловік втратив у трагедії трьох родичів.

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Де Цемах перебуватиме після звільнення? Я занепокоєний, що головний підозрюваний не буде доступний для слідства міжнародної Спільної слідчої групи. Існує великий ризик, що він не з'явиться на суді у Нідерландах, адже саме цього ми всі хочемо,

– наголосив Плуг.

До речі, такі ж занепокоєння висловили нідерландські слідчі. У прокуратурі країни висловлювали сумнів: невідомо, чи бойовика вдасться допитати в Росії, якщо Україна вирішить включити його у список для обміну полоненими. А це може трапитись, адже начебто саме звільнення Цемаха підштовхнуло Путіна до переговорів з українською владою про обмін полоненими.

Хто такий Володимир Цемах?

Поплічник проросійських окупантів на Донбасі. Він, найімовірніше, є свідком, а може й учасником збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 у липні 2014 року. Сам Цемах в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття авіасудна і пояснював, що бойовики, мовляв, цілилися в українські літаки.



Коментуючи подію, він пояснював, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах – на відео заглушили. Однак експерти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ЗРК "Бук".

Українським силовикам вдалося захопити Цемаха 27 червня. СБУ провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримала його у Сніжному. Тоді суд арештував поплічника окупантів на 2 місяці.

Що відомо про катастрофу MH17 у небі над Донбасом?

Вона сталася 17 липня 2014 року поблизу Тореза. Пасажирський літак Boeing-777 рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпур. В небі над тимчасово окупованими територіями його збили проросійські бойовики за допомогою комплексу "Бук". Внаслідок катастрофи загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: загалом на його борту перебували 298 осіб.



Відповідальною за цей інцидент вважають Росію. Такої думки офіційно дотримується не лише Україна, а й Австралія, Нідерланди та США. Натомість Кремль традиційно відкидає усі обвинувачення.



Катастрофа MH17 у цифрах: інфографіка 24 каналу