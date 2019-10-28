Хочемо рости більше, – Зеленський озвучив сподівання від економіки у 2020 році

Президент Володимир Зеленський висловив надію, що в 2020 році Україна перевершить заплановані показники економічного зростання.

Уряд докладає великі надії і максимум зусиль щодо розвитку країни і для досягнення цієї мети. Про це сказав Зеленський під час зустрічі з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Вазілом Гудаком, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Зеленський наголосив, що "головне бажання його команди сьогодні – це великі зміни". Глава держави подякував президент подякував європейським партнерам за підтримку України і запросив долучитися до реалізації інфраструктурних проєктів.

У нас дійсно дуже великі очікування. Хочемо рости більше, ніж заплановано. Наш консервативний прогноз зростання економіки на наступний рік – 3,7%. Але ми прагнемо до більш швидкого зростання,

– сказав президент.



Зустрічі із віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку/ Офіс Президента

Як Зеленський бачить реалізацію економічного зростання

Президент зазначає, що для реалізації такого зростання уряд і парламент розробили ряд законопроєктів. Так, вже за перші місяці роботи нового складу Верховної Ради народні депутати прийняли закон про концесії, дерегуляційні закони і розблокували приватизації державних підприємств.

Це допоможе залучити інвестиції в інфраструктуру і буде сприяти створенню нових робочих місць. Також прийнято ряд законів щодо перезавантаження правоохоронної системи України, що дуже важливо для захисту прав інвесторів,

– цитує пресслужба його слова.

Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена ​​в спільних проєктах з ЄІБ, спрямованих, зокрема, на відновлення інфраструктури та будівництво доріг в Донецькій і Луганській областях, на розвиток аграрного сектора і підтримку малого і середнього бізнесу.

Президент також зазначив, що в наразі портфель проєктів Європейського інвестиційного банку в Україні досяг 5,9 мільярдів євро– і є потенціал до його збільшення.