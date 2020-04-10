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      Хочемо створити пів мільйона робочих місць вже в травні, – Шмигаль про безробіття в Україні

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      Денис Шмигаль / Кабмін

      В уряді мають намір створити понад 500 тисяч робочих місць вже в травні цього року. Ці плани Кабмін розробляє вже зараз.

      Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". За його словами, в уряду є план і він кожного дня оновлюється.

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      Глава уряду також додав, що урядовцям допомагають науковці.

      Ми сьогодні стали разом зі всім світом на порозі кризи, якої світ не бачив, напевно, за останні років 100. Виклики сьогодні надзвичайно важкі і серйозні, ніхто не прогнозує більше, ніж на 100 днів, бо ситуація змінюється,
      – визнав Шмигаль.

      Глава уряду розповів, що в Україні сьогодні офіційно понад 320 тисяч безробітних. За останні два тижні ця кількість зросла на 50 тисяч. Від 4 до 5 тисяч людей реєструється кожного дня.

      Шмигаль також додав, що уряд максимально спростив процедуру реєстрації по безробіттю. Сьогодні це можна робити дистанційно, не відвідуючи Центр зайнятості.

      карантин
      Як вплинув карантин на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Безробіття Денис Шмигаль Зарплата Робота
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